الحبس لسارق بالعنف

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، بإدانة شاب والحكم عليه ب10 أشهر حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح بالسلاح ومحاولة السرقة.

واعترض المتهم المعروف بسوابقه القضائية، القاطن بضواحي البئر الجديد، أحد البحارة العامل بقوارب الصيد التقليدي بشاطئ الحويرة، واعتدى عليه بالضرب والجرح بسكين، وحاول الاستيلاء على هاتفه المحمول وتسبب له في جرح عميق بعنقه. وتقدم الضحية بشكاية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بالبئر الجديد، التي أوقفت المتهم ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. واستمعت له في محضر رسمي، فصرح أنه مزداد بالجديدة وانتقل للعمل بالبئر الجديد، ونفى معرفته بالمشتكي وأنكر التهمة الموجهة له، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، موضحا أنه كان بمنزله وسمع ضوضاء ولما خرج وجد المشتكي رفقة فتاة في وضعية غير لائقة، فاقترب منه وطلب منه الابتعاد عن منزله، فادعى أنه تائه لكنه لم يقتنع بكلامه ودخل معه في ملاسنات تبادلا خلالها الضرب والجرح.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)