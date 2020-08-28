كوارث الحماية

حكام المغرب والأوبئة… الصراع المرير 4

هاجسان اثنان تحكما في تعاطي سلاطين وملوك المغرب في حالات الاستثناء القصوى، سواء تعلق الأمر بالجوائح والكوارث الطبيعية، أو تمردات القبائل، أو الانتفاضات الشعبية، هما:

الهاجس الصحي وكل ما يتعلق به من تدابير وقائية واحترازية، والهاجس الأمني الذي من خلاله تتمكن الدولة الحاضنة من ضبطه والتحكم فيه، بمحاصرة ومعاقبة القبائل المتمردة”. في هذه الأوراق يعود بنا محمد أكريران، الباحث في التاريخ المغربي الحديث، من أمهات الكتب والحفر في الوثائق، ليضعنا في صورة تدبير الأزمات الوبائية والأمنية منذ عهد المخزن السلطاني إلى اليوم.

إعداد: يوسف الساكت

التيفوس وحمى المستنقعات خلفا مئات الضحايا كل يوم

في عهد الاستعمار الفرنسي للمغرب بقيادة الجنرال ليوطي، الذي لم يعرف إلا أسلوب القوة الرادعة، انتشرت الكوارث بقوة من بداية 1937 إلى 1945، كما تفشت الأوبئة في كافة أرجاء البلاد، وزادت المجاعة من هول الحالة الجائحية الكارثية، ما دفع الاستعمار الفرنسي مضطرا القيام بضبط الهجرات الناتجة عن المجاعة.

ولهذه الغاية، أحدثت قوات الاحتلال الفرنسي نطاقات صحية على شكل «تجميع قسري» في حق المغاربة، وقننت سياسة الترحيل الجماعي للمرضى، وفرضت بقوة السلاح منع التنقل بين المناطق ومنع الزيارات المتبادلة من وإلى المحاصرين بالقسر في النطاقات الصحية، تفاديا لانتشار عدوى الوباء (البير عياش: المغرب والاستعمار، حصيلة السيطرة الفرنسية).

وكتب الطالبان معاد اليعكوبي وعلي الإبراهيمي، الباحثين في التاريخ المعاصر في دراسة تحت عنوان: “لمحة حول تاريخ الأوبئة والصحة بالمغرب المعاصر”، ما يلي

“خلال فترة الحماية، استمرت الكوارث والأوبئة رغم توفر الإدارة الاستعمارية على وسائل متطورة في مجال الطب. ففي السنوات الأولى بعد توقيع المعاهدة قضى الطاعون بمنطقة الشاوية لوحدها على ما يقارب 10000 شخصا، خلال سنتي 1911 و1912، وخلال السنة الموالية عرف المغرب وباء التيفوس وحمى المستنقعات خلفا كل يوم مئات الضحايا في ربوع البلاد، وبعدها بخمس سنوات (1918-1919) حل الزكام الاسباني، وهو نوع من الطاعون الرئوي انتشر في صفوف الجنود والأطباء والممرضين ولم يسلم منه حتى كبار الموظفين الإداريين والعسكريين (مثل صامويل بيارني رئيس مصلحة الأحباس والكولونيل هنري بيريو، رئيس مصلحة الاستخبارات..)، محدثا حالة من الفزع بمدينتي الدار البيضاء وطنجة وغيرهما.

وعاود مرض التيفوس الانتشار مجددا في 1928، خصوصا بمنطقة وادي زم، مخلفا العديد من الموتى، ومن بين الإجراءات الوقائية التي دعت إلى اتخاذها مصالح إدارة الاستعمار الفرنسي المعنية التأكيد على أهمية النظافة وضرورة استحمام السجناء والعمال واستعمال الوسائل المطهرة من الجراثيم، كما عملت على عزل الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض وتقنين وسائل النقل، وبناء عليه تم منع المغاربة من مغادرة وادي زم صوب البيضاء أو تادلة دون رخصة وإقفال السوق الأسبوعي. وفي صيف السنة نفسها سوف تنتشر حمى المستنقعات في مناطق واسعة من المغرب، حيث قدرت بعض الجرائد إصابة 50 في المائة من المغاربة المقيمين في منطقة النفوذ الفرنسي و30 في المائة على الأقل من الأوربيين.

وكانت البيضاء الأكثر تضررا، إذ فقدت نصف اليد العاملة المحلية وشُلت مصانعها وركدت تجارتها وجل أنشطتها الاقتصادية.

وأولت إدارة الاستعمار الفرنسي أهمية بالغة للمجال الصحي، فعند تولي الجنرال ليوطي المسؤولية، أسس هيأة صحية خاصة بالفرق العسكرية وشيد المستشفيات وعمل على توفير الأدوية والمضادات.