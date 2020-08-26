ذبح مالك مقهى بمكناس

عثر على خمسيني مذبوحا من الوريد داخل سيارة كان يقودها قاصر بسرعة كبيرة، صباح أول أمس (الاثنين)، بحي وجه عروس على بعد بضعة أمتار من مقبرة الشيخ الكامل بالمدينة العتيقة بمكناس.

وحسب مصادر “الصباح”، فالهالك المسمى (م.ر) من مواليد 1971 متزوج، ويملك مقهى بحي سيدي سعيد بمكناس، عثر على جثته داخل سيارة من نوع “كونكو”، صدفة، من قبل قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بعدما لفت انتباهه طريقة السياقة غير العادية للسيارة المذكورة، ما دفعه إلى ملاحقتها بسرعة، وإجبار سائقها، الذي تبين أنه قاصر، على التوقف قرب مدارة “ثلث فحول” بحي وجه عروس. وتم اعتقال القاصر من قبل أعوان السلطة المرافقين للقائد، بعدما حاول الإفلات من قبضتهم ، قبل أن يكتشف القائد جثة الضحية بداخل السيارة، فأشعر مصالح الأمن.

ورجحت مصادر أن يكون القاصر قد اقترف جريمة القتل، وحاول نقل الجثة وإخفاءها في مكان مجهول قبل اكتشاف أمره، من قبل السلطات المحلية التابعة للمقاطعة الرابعة بالمنطقة.

حميد بن التهامي (مكناس)