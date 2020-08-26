إحالة “بيدوفيل” بطنجة

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة ملوسة (إقليم الفحص أنجرة)، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية طنجة، “بيدوفيل” كان يشكل موضوع مذكرة بحث صدرت في حقه للاشتباه في ارتكابه جرائم اغتصاب وهتك عرض قاصرين، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني إعاقة مزدوجة، ذهنية وجسدية.

وأفاد مصدر قضائي، أن الوكيل العام، أحال بدوره المتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي “سات فيلاج”، والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا حول التهم الموجه إليه قبل عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته، طبقا للقانون، بعد أن تجمعت لديه قرائن تؤكد تورطه في المنسوب إليه.

وتفجرت هذه القضية، بناء على شكاية تقدمت بها امرأة ضد المعني (ع.م)، المزداد في 1978 بضواحي بني ملال، الذي كان يشتغل رفقتها في ضيعة فلاحية بجماعة ملوسة، بعد أن اكتشفت أفعاله الإجرامية في حق ابنها البالغ من العمر 17 سنة، الذي يحمل جنسية مزدوجة مغربية بلجيكية ويعاني إعاقة ذهنية وجسدية، وكذا في حق ابن خادمة بالضيعة ذاتها لا يتعدى عمره 4 سنوات، إذ ظل يمارس شذوذه الجنسي على القاصرين مدة طويلة، مستغلا الثقة الكبيرة التي كان يحظى بها، من قبل صاحبة الضيعة.

وبناء على شكاية أم الضحية، أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث في حق المشتكى به، الذي غادر العمل واختفى عن المنطقة بمجرد افتضاح أمره، إذ كثفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمنطقة أبحاثها وتحريات ميدانية باستخدام تقنية تتبع هاتف المبحوث عنه لتحديد موقع وجوده، إلى أن ضبطته داخل مقهى يوجد بحي العرفان (منطقة بوخالف) بطنجة، حيث عملت على تصفيده واقتياده إلى مركز سرية الدرك الملكي بملوسة، ووضعته، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية للبحث معه حول التهم المنسوبة إليه.

المختار الرمشي (طنجة)