جهة الدار البيضاء تسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1276 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء (24 ساعة)، 79 في المائة منها، سجلت عن طريق منظومة تتبع المخالطين والبؤر، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمغرب إلى 54 ألفا و 528 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 150 لكل 100 ألف نسمة.

وأضافت الوزارة خلال الندوة الصحفية اليومية، أن معدل الإصابة التراكمي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3.5 لكل 100 ألف نسمة.

كما أن عدد الحالات النشيطة التي لا تزال تخضع للاستشفاء بلغ 15 ألفا و280 حالة على الصعيد الوطني، أي بمعدل 42.1 شخصا لكل 100 ألف نسمة، في حين وصل عدد الحالات الصعبة أو الحرجة إلى 171 حالة، منها 32 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتتوزع الحالات النشيطة أساسا بجهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة حسب الجهات، فقد تم تسجيل 400 إصابة بجهة الدار البيضاء-سطات (311 بالدار البيضاء، 30 بسطات، بالنواصر، 12 بالمحمدية، 9 بالجديدة، 9 بمديونة، 7 ببرشيد، 3 بسيدي بنور، 2 ببنسليمان)، و176 إصابة بجهة مراكش-آسفي (96 بمراكش، 23 بقلعة السراغنة، 23 بالرحامنة، 14 بشيشاوة، 12 بالصويرة، 8 باليوسفية)، و140 إصابة بجهة فاس-مكناس (72 بفاس، 37 ببولمان، 12 بتازة، 10 بمكناس، 4 بالحاجب، 3 بصفرو، 2 بتاونات)، و140 إصابات بجهة بني ملال-خنيفرة (68 بأزيلال، 25 ببني ملال، 20 بخنيفرة، 18 بخريبكة، 9 بالفقيه بنصالح)، و122 إصابة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (49 بسلا، 17 بالصخيرات تمارة، 16 بالقنيطرة، 12 بالرباط، 14 بسيدي قاسم، 11 بسيدي سليمان، 3 بالخميسات).

كما تم تسجيل 112 إصابة بجهة درعة-تافيلالت (57 بالرشيدية، 21 بورزازات، 21 بزاكورة، 13 بميدلت)، و84 إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ( 39 بطنجة، 22 بتطوان، 15 بالمضيق، 8 بالعرائش)، و45 إصابة بالجهة الشرقية (13 بكرسيف، 10 بوجدة، 10 بالناظور، 6 ببركان، 5 بفيكيك، حالة بتاوريرت)، و27 إصابة بجهة سوس-ماسة (11 بإنزكان، 8 بطاطا، 5 بأكادير، 2 بشتوكة آيت باها، حالة بتيزنيت)، و22 إصابة بجهة الداخلة- وادي الذهب (بالداخلة)، و6 إصابات بجهة العيون-الساقية الحمراء (4 بالسمارة، 2 بالعيون)، وإصابتان بجهة كلميم- واد نون (بكلميم).

وبلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي خلال 24 ساعة الماضية، 20 ألفا و 914 حالات، ليرتفع مجموع الحالات المستبعدة إلى اليوم مليونا و747 آلاف و642 حالة، في حين بلغ عدد المخالطين 191 ألفا و270 شخصا، منهم 36 ألفا و68 مخالطا لا يزالون رهن التتبع الصحي.

وبالنسبة لحالات الوفاة، سجلت الوزارة زيادة 35 وفاة جديدة، منها 6 بمراكش، 12 بالدار البيضاء، 2 بزاكورة، 2 بفاس، 3 بطنجة، حالة بمكناس حالة بتاونات، حالة ببني ملال، حالة كرسيف، حالة بخنيفرة، حالة بالرشيدية، حالة بورزازات، حالة بتطوان، حالة بقلعة السراغنة، حالة بالعيون، ليرتفع مجموع الوفيات المسجلة جراء هذا المرض إلى 955 حالة، بمعدل فتك يساوي 1.8 في المائة، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 38 ألفا و293، بعدما انضافت 815 حالة شفاء جديدة، ليكون بذلك معدل التعافي يساوي70.2 في المائة.