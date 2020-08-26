ميسي يقرر مغادرة برشلونة والجماهير تحتج

خرجت جماهير نادي برشلونة إلى الشارع لحظات بعد إبلاغ ليونيل ميسي إدارة برشلونة مغادرته الفريق.

وتجمعت الجماهير حول ملعب كامب نو وهتفت بشعارات تطالب برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، واتهموه بالتسبب في الوضع الحالي للفريق.

وبعث كيم تورا، رئيس حكومة كتالونيا، رسالة خاصة إلى ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بعد الأنباء المتداولة حول قراره بالرحيل عن كامب نو هذا الصيف.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية وأرجنتينية أن ليونيل ميسي أرسل “فاكس” لإدارة برشلونة، يبلغهم رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وكتب كيم تورا، رسالة وداعية لميسي، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرا جزيلا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا”.

وأضاف: “لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسي”.