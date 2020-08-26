حريق مهول بواحة بكلميم يخلف خسائر مادية كبيرة

أتى حريق مهول اندلع أمس الثلاثاء 25 غشت الجاري، بواحة تيغمرت بإقليم كلميم، على أعداد كبيرة من النخيل مخلفا أيضا خسائر مادية.

واندلع عند الظهيرة بهذه الواحة التابعة لجماعة أسرير بسبب الحرارة المفرطة (حوالي 47 درجة)، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق ابتداء من الساعة الثامنة مساء ، و بفضل تضافر جهود الوقاية المدنية بكلميم وسيدي إفني وعناصر السلطة المحلية وجميع القوات العمومية الأخرى والمتدخلين الآخرين المعنيين.

وذكر المصدر أنه تمت الاستعانة في إخماد الميران بطائرة تابعة للوقاية المدنية قادمة من مدينة أكادير ، مسجلا أنه لم يتم لحد الساعة تحديد عدد النخيل الذي التهمته النيران، مع التخوف من توسع رقعة الحريق.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الواحة تعرف في مثل هذه الفترة من السنة حرائق مماثلة.