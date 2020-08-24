تهديدات لمستخدمي شركة للتموين بمطار محمد الخامس

استغربت مصادر متطابقة سلوك مسؤول بالموارد البشرية بشركة للتموين بمطار محمد الخامس، والرامي إلى تخويف المستخدمين وإرغامهم على التنازل عن دعوى قضائية في مواجهة رئيس مؤسسة الأعمال الإجتماعية للمستخدمين، موضوعها إجراء خبرة محاسباتية ومالية لمعرفة مصير ومآل ملايين السنتيمات وأوجه صرفها، خصوصا أن تأخير عقد جمع عام للمؤسسة لسنوات جعل عددا من المستخدمين يقررون سلك المسطرة القضائية.

وقالت المصادر نفسها إن قرار رفع الدعوى القضائية أغضب مسؤولا بالموارد البشرية وجعله ينزل من مكتبه لتوجيه خطاب شديد اللهجة إلى عدد من المستخدمين، بهدف الترهيب بعدما سلم بعضهم التزاما وتصريحا مكتوبا مضمونه عدم تسجيل دعوى في مواجهة الإدارة أو مؤسسة الأعمال الإجتماعية، وطالبهم بتوقيعه والمصادقة عليه، خصوصا أن يوم غد (الثلاثاء) يعد تاريخ جلسة النظر في الملف القضائي. واعتبر مستخدمون السلوك سالف الذكر محاولة للرجوع بمؤسسة التموين بمطار محمد الخامس إلى الوراء، خصوصا أن بعض المسؤولين مازالوا يحنون إلى العهد البائد والعبودية.

سليمان الزياني (النواصر)