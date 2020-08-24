المغرب 4 عربيا في تفحص مواقع التواصل الاجتماعي

صنفت دراسة حديثة، صدرت عن مؤسسة “غلوبال ويب إندكس” البريطانية، المغرب في الرتبة الرابعة عربيا و19 عالميا في قائمة الدول التي يقضي مواطنوها أكثر الأوقات في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الدراسة، التي جاءت بناء على تحليل بيانات استطلاع رأي شمل 668 ألف مستخدم للأنترنت في 46 دولة عبر العالم، أن متوسط الوقت الذي يقضيه يوميا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بلغ حوالي ساعتين و19 دقيقة.

وأظهرت الدراسة ذاتها أن الوقت الذي يقضيه كل شخص على منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقاتها بالمغرب شهد انخفاضا مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجع من ساعتين و34 دقيقة يوميا سنة 2018، إلى ساعتين و30 دقيقة يوميا خلال 2019، ثم إلى ساعتين و19 دقيقة يوميا خلال السنة الجارية، كما أن هذا المعدل كان في حدود ساعتين و22 دقيقة يوميا في 2017.

وكان تقرير سابق للمؤسسة أشار إلى أن أعمار مستعملي الإنترنت المغاربة يتراوح بين 16 و64 عاما، وأن المغرب سجل أقل نسبة لمستعملي الإنترنت الذين صرحوا باستخدام التطبيقات البنكية والمالية شهريا، بحيث لا تتجاوز النسبة 15%، مع العلم أن المعدل العالمي بهذا الخصوص يبلغ 35%.