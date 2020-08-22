بتسجيل 1565 حالة جديدة في 24 ساعة..المغرب يتجاوز 50 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1393 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح معاذ لمرابط ،منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 49 ألف و247 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

في حين وصل ومجموع حالات الشفاء التام إلى 34 ألف و199، مقابل ارتفاع عدد الوفيات إلى 817 حالة.