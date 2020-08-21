جولات تحسيسية لمصطافي سيدي رحال

سارع نورالدين أوعبو،عامل إقليم برشيد، اليوم(الجمعة )،إلى النزول ميدانياإلى شاطئ سيدي رحال،سيما مع صدور قرار حكومي يقضي بإغلاق شاطئ دار بوعزة المجاور لشاطئ جماعة السوالم الطريفيةالتابعة ترابياإلى إقليم برشيد.

وجاء نزول المسؤول الأول عن الإدارة الترابية إلى الميدان بشاطئ سيدي رحال رغبة منه في تحسيس المصطافين بضرورةالتقيد بالإجراءات الوقائية لمحاربة كوفيد 19،إذأعطى نورالدين أوعبو، عامل الإقليم انطلاق حملة توزيع للكمامات على مرتادي الشاطئ، فضلا عن وقوفه بشكل شخصي في نقط المراقبة التي يقوم بها رجال الدرك الملكي بالطريق الجهوية المؤدية لمدخل سيدي رحال الشاطئ رغبة من المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية باقليم برشيد في تشديد المراقبة وتتبع عملية حيازة مرتادي شاطئ سيدي رحال وغير القاطنين بتراب إقليم برشيد للرخص الاستثنائية للتنقل من عدمها.

وتركت الجولةالميدانيةارتياحا في صفوف المواطنين، سيماأنها جاءت في إطار سلسلة من الخرجات الميدانية له منذاعلان البلاد لحالةالطوارئ الصحية والحجر الصحي.

وإلى ذلك، تخوف مواطنون من تحويل الشريط الساحلي لإقليم برشيدإلى قبلة للراغبين في الاستجمام في الشاطئ، خصوصا مع إغلاق شاطئ إقليم النواصر وعمالات الدارالبيضاء والمحمدية وبن سليمان،ما قد يترتب عنه مصير تجهل نتيجته في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة بداء كوفيد19. سليمان الزياني(سطات)