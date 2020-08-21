سلطات خنيفرة تتجند للتحسيس بخطورة كورونا

لم تتوقف الحملات التحسيسية بخنيفرة للوقاية من جائحة “كوفيد 19” مع توزيع الكمامات ودعوة السكان للالتزام بالاجراءات الاحترازية لاحتواء الجائحة.

وشارك في هذه الحملات ، التي تنظمها السلطات المحلية، اللجنة الاقليمية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وفعاليات المجتمع المدني، وهمت مختلف دوائر الإقليم، وذلك بهدف إبراز أهمية تبني سلوك سليم والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد، والتحذير من التراخي بالإجراءات الاحترازية المتخذة تفاديا للإصابة بالفيروس، خصوصا وأن الإقليم أصبح يعرف تسجيل حالات متسارعة.

وجاب المشاركون في هذه الحملات مختلف المحلات والأماكن العامة من أجل التحسيس والتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد وكذا زجر المخالفين للتدابير الموضوعة من قبل السلطات العمومية، إضافة إلى توزيع كمامات مجانية على المواطنين، مع إطلاق وصلات صوتية تدعو إلى التشبث بالقواعد الأساسية للوقاية من الفيروس، والمتمثلة في ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي، وتفادي الأماكن المزدحمة.

وأهابت السلطات المحلية في مدينة خنيفرة بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والمصالح الصحية من أجل احتواء هذا الوباء.