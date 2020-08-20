البيضاء تحت الحجر… إغلاق الشواطئ ومراقبة التنقل بالأحياء الموبوءة

علم موقع “الصباح”، أن السلطات بالبيضاء ستلجأ، ابتداء من مساء اليوم الخميس، في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة بالعاصمة الاقتصادية، التي تدخل حجرا صحيا جزئيا، من أجل التخفيف من حدة انتشار وباء كورونا، بعد أن بدأت سحلت في الآونة الأخيرة أرقاما مرتفعة في نسبة الإصابات والوفيات، متصدرة قائمة الجهات في المغرب.

وأفادت مصادر الموقع، أن المحلات التجارية ستعود إلى الإغلاق في الثامنة مساء، في حين ستقفل الأسواق أبوابها على الرابعة عصرا، وكذلك المقاهي التي سيكون عليها أن تتوقف عن الخدمة في التاسعة ليلا، إضافة إلى المطاعم التي ستعود إلى الإغلاق في الحادية عشر ليلا، بدل منتصف الليل.

وابتداء من السبت المقبل، سيتم إغلاق الشواطئ تماما، حسب ما أفادت المصادر نفسها، إضافة إلى الحمامات وصالونات التجميل والحدائق وقاعات الألعاب الرياضية وملاعب القرب، كما سيفرض الحصار على مجموعة من الأحياء التي تشكل بؤرا وبائية ويمنع الانتقال من وإليها، إلا لأسباب صحية أو إنسانية أو مهنية.

وسيكون ملزما على البيضاويين التنقل إلى بعض الأحياء والمناطق والمدن برخص لا تمنحها السلطات إلا في حالة الضرورة القصوى، كما سيتم تشديد المراقبة بمداخل ومخارج المدن.

وأفادت المصادر نفسها، أن الحجر الجزئي على العاصمة الاقتصادية سيمكن من التخفيف من انتشار العدوى بين المواطنين، وتفادي حوادث السير والعنف التي يمكنها أن تؤثر على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، التي لا يمكنها أن تتحمل الأعداد المرتفعة للمصابين بالفيروس، بسبب هشاشة المنظومة الصحية.

وسيتم تدبير هذه الإجراءات، في البيضاء وفي مجموعة من المدن الأخرى، حسب وضعتها الوبائية.

خالد العطاوي