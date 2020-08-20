‎الربابنة يحذرون من عواقب التسريح

الجمعية اقترحت تقليص كتلة الأجور وتجميد المنح مقابل الحفاظ على مناصب الشغل

‎دقت الجمعية المغربية للربابنة ناقوس الخطر، بشأن ما اعتبرته عدم احترام شركة الخطوط الملكية للقانون والالتزامات الاجتماعية، في إشارة إلى قرار التسريح الاقتصادي الذي تضمنه المخطط الاجتماعي، الذي فرضته تداعيات جائحة كورونا.

‎ورفعت الجمعية التي تمثل طاقم الربابنة، رسالة شديدة اللهجة إلى خديجة بن الشويخ، عامل عمالة الحي الحسني، باعتبارها السلطة المخول إليها دراسة ملفات المقاولات التي اضطرت، تحت تأثير الأزمة، إلى طلب تسريح جزئي أو جماعي لمستخدميها، لأسباب اقتصادية، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.

‎وأكد الربابنة أن مقتضيات الفصل 66 من المدونة، يفرض إجراء مفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي مع ممثلي المستخدمين ولجنة المقاولة، من أجل التوصل إلى حلول أخرى غير التسريح، وهو الأمر الذي لم يتم لحد الساعة، تقول الجمعية.

‎ويرى الربابنة أن التسريح يجب أن يكون آخر حل، بعد استنفاد كل الحلول الأخرى، من قبيل إعادة النظر في وظائف المعنيين بالتسريح، في إطار التشاور مع ممثليهم النقابيين، مقترحين في هذا الصدد استعدادهم لتقليص كتلة الأجور التي تصرف لهم، وهو المقترح الذي سيشمل جميع المستخدمين من ربابنة وأطقم الطيران والعاملين في مختلف مرافق الشركة، والذين وضعت الإدارة 140 منهم في لائحة التسريح الاقتصادي.

‎وعبر الربابنة عن استعدادهم لوضع مخطط تضامني، يشمل جميع العاملين بالشركة، يتضمن تجميد المنح، وهي العملية التي ستوفر للشركة، حسب تقديرات 2018، حوالي 154 مليون درهم، 87 منها تهم طاقم الربابنة و67 مليونا للمستخدمين في المصالح الأرضية.

‎وترى الجمعية أن هذا المقترح يعتبر من الحلول التي تمكن من مواجهة الأزمة الناجمة عن توقف نشاط الشركة، وتقليص نفقاتها، والحد ما يمكن من اللجوء الى التسريح الاقتصادي، معبرين عن استعداد الجمعية التوقيع مع الشركة بحضور الوزارات المعنية على اتفاق “التضامن والمستقبل”، الذي سيمكن من تخفيض مرحلي لكتلة الأجور والحفاظ على مناصب الشغل.

‎واتهمت الجمعية إدارة الشركة بخرق القانون، وضرب علاقات التعاون والشراكة التي تتطلبها مقتضيات السلم الاجتماعي، والحفاظ على مناصب الشغل، مذكرة السلطات بالموقف الذي عبرت عنه الجمعية، في وقت سابق، بشأن طلب الترخيص بالتسريح الاقتصادي، والذي دفع العمالة إلى عقد اجتماع اللجنة الإقليمية، لدراسة طلب الشركة وسعيها إلى انتزاع الموافقة على مخططها.

‎ولم يفت الجمعية التعبير عن قلقها من عدم تجاوب عامل عمالة الحي الحسني مع الرسائل التي وجهها الربابنة، في الموضوع، وهو الأمر الذي عمق الإحساس بالقلق والغبن، محملة مندوب الشغل الإقليمي المسؤولية في عدم التحقيق والتثبت من صلاحية طلب الترخيص بالتسريح الاقتصادي، ومدى احترامه للفصل 67 من مدونة الشغل.

‎برحو بوزياني