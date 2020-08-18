سلمى في “الطوندونس” بـ”دارهالي قلبي”

تعاملت فيها مع ياسين وامي وتوزيع كريم لوكيلي

استطاعت المغنية سلمى رشيد، مرة أخرى، احتلال “الطوندونس” المغربي، بفضل آخر أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “دارهالي قلبي”، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب.

وعادت رشيد إلى عالم الفيديو كليب، بأغنية تناسب أجواء الصيف، حظي بنسب مشاهدة مهمة، بعد ساعات قليلة من طرحه على القناة الرسمية لرشيد، إذ تصدر “الطوندونس”.

وتعاونت المغنية المغربية من خلال أغنيتها “دارهالي قلبي”، مع ياسين وامي الذي تكلف بكتابة كلماتها وتلحينها أيضا، فيما وقع التوزيع كريم لوكيلي، علما أن تصوير الفيديو كليب كان تحت إشراف محمد علي العويني.

ويعتبر كليب “دارها لي قلبي” رابع أعمال سلمى رشيد هذه السنة، وثالث كليب مصورا، بعد “كان كيقول”، و”أنا والحب”.

وقدمت سلمى رشيد رمضان المنصرم أغنية الجنريك الخاصة بمسلسل سلمات أبو البنات، وحققت نجاحا على قناتها، إذ بلغ عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة.

وفي سياق متصل، خاضت سلمى رشيد، لأول مرة، تجربة جديدة، إذ أحيت حفلا افتراضيا، بث على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت رشيد، إن الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، أبعدتها لمدة طويلة، عن جمهورها، ومنعها من إقامة الحفلات ولقاء متابعيها، قبل أن تضيف أنها ستطل على جمهورها، هذه المرة، من خلال حفل افتراضي مباشر، بث على موقع “فيسبوك”.

إيمان رضيف