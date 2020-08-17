إصابات جديدة بكورونا في صفوف لاعبي بني ملال

كشفت التحليلات المخبرية التي أجراها لاعبو فريق رجاء بنيي ملال، أمس الأحد ،استعدادا لمباراة نادي الوداد الرياضي برسم الدورة 24 من البطولة الاحترافية، إصابة ستة لاعبين بفيروس كورونا فضلا عن إصابة الملكف بالأمتة للفريق، ليبلغ ععدد المصابين في رجاء بني ملال 13 ٍلاعبا وحامل الأمتعة.

ويخضع سبعة من لاعبي الفريق للحجر الصحي في أحد الفنادق ببني ملاال في حين يخضع إثنان منهما للحجر الصحي بابن سليمان، كما سيخضع اللاعبون السبعة الجدد للبروتوكول العلاجي، وسيتفيدون من العلاجات الضرورية فور الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ونظرا للوضع الحالي لفريق رجاء بني ملال، سيتم تأجيل مباراته المبرمجة مساء اليوم أمام فريق الوداد البيضاوي إلى موعد لاحق لفسح المجال أمام الفريق لململة جراحه والاستعداد لما تبقى من مباريات البطولة.