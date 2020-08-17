مواطنـون يتحـدون الوبـاء

مقاه وشواطئ وحدائق خارج التغطية وحملات لردع المستهترين

لم تكن حملة السلطات المحلية ورجال الأمن، بخصوص المقاهي والشواطئ، أخيرا، عشوائية، وإنما أتت بفعل انتشار اللاوعي من قبل بعض المواطنين، الذين استهلوا حياتهم الطبيعية دون احترام للتدابير الوقائية، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.

ورغم تحذيرات أصحاب هاته المقاهي ووضع منشورات في أبوابها تدعو إلى ضرورة ارتداء الكمامات واحترام التباعد، فإن الصور التي باتت تعيشها بعض المناطق، لا توحي بحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، ولا بالارتفاع المقلق للحالات المؤكدة إصابتها بكورونا في الأسابيع الماضية.

وفي جولة قامت بها “الصباح” في مناطق مختلفة بالبيضاء، عاينت مظاهر “السيبة” التي باتت تعيشها بعض المرافق، مقابل ارتفاع ملحوظ في حملات المراقبة والردع التي تقودها السلطات المحلية والأمن.

عاينت “الصباح” عددا من المقاهي والحدائق العمومية، في مناطق مختلفة من البيضاء، تعيش حالة من التجاهل للتدابير الوقائية، خاصة في بعض الأماكن العمومية، على غرار الحدائق والشواطئ والمقاهي.

وفي جولة “الصباح” أيضا، لاحظت بعضا من مظاهر الانفعال من قبل بعض الموطنين، الذين طالبوا بتدخل السلطات والأمن، لردع بعض التصرفات التي تهدد سلامة وحياة الآخرين، إذ هناك من لا يهتم حتى لوضع الكمامة، بل إنه استهل حياته بشكل طبيعي وعادت طقوس “البوسان” والتعناق” بين الأصدقاء والأحباب.

وتشهد المقاهي والشواطئ ازدحاما كبيرا يوميا، خاصة في وقت الذروة الذي ينطلق من الخامسة مساء إلى الحادية عشرة ليلا، إلى جانب بعض الحدائق العمومية المجهزة بالإنارة وبعض مرافق ألعاب الأطفال، على غرار ما هو موجود بكورنيش عين الذئاب وعين السبع ودرب السلطان.

وإلى جانب المقاهي والحدائق العمومية، فإن الوضع في الشواطئ بات أخطر، إذ عاينت “الصباح” استهتارا غير مسبوق في شاطئ عين السبع وعين الذئاب، رغم دوريات بين الفينة والأخرى لرجال القوات المساعدة والأمن، الذين يقومون بحملات تحسيسية وتفتيش، بغية إلزام المواطنين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

إذا كانت بعض المرافق في مناطق تعيش حالة من “السيبة”، فإن أخرى عاشت لحظات رعب خلال الأيام الماضية، بعدما فاجأت دوريات أمنية وأخرى للقوات المساعدة المواطنين في المقاهي والشواطئ، وهم في وضعية لا تحترم التدابير الوقائية، ليتم إغلاق محلات ومقاه أخلت بالتزاماتها.

وعاينت “الصباح” حملات أمنية بمناطق عين السبع ودرب السلطان والبرنوصي، نتج عنها تحرير مخالفات، واعتقال البعض للتحقق من الهوية، إذ أن الغرض من هذه التدخلات إجبار المواطنين على احترام التدابير الوقائية المعمول بها، ورفع درجة الوعي في الشارع العام، خاصة بعد تسجيل عدد إصابات قياسيا في الأسابيع السابقة.

وإذا كانت بعض المناطق قد تفاجأت بدوريات للأمن ورجال السلطات، فإن أخرى مازالت تنتظر تدخلا عاجلا، بسبب ما وصل إليه الوضع من استهتار، رغم كل التحذيرات والإعلانات والملصقات، التي ملأت شوارع البيضاء. وبدأت فعلا حملات السلطات في إسقاط ضحايا في مختلف مدن المملكة، على غرار تارودانت، التي أحالت فيها السلطات المختصة نهاية الأسبوع الماضي، 742 شخصا على العدالة، للاشتباه في خرقهم للتدابير الاحترازية، المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وسجلت السلطات المحلية، عدم ارتداء هؤلاء للكمامات، فيما تم إغلاق بعض المحلات والمقاهي، التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة.

وتعرضت مقاه ومطاعم بالبيضاء للعقوبة نفسها، قبل أسابيع، بسبب إخلالها بالتدابير الوقائية.

مسؤولية المواطن

“ماكينش شي صاحب قهوة باغي لنفسو الهلاك” … بهذه الكلمات عبر خالد، صاحب مقهى بمنطقة درب السلطان بالبيضاء، عن سخطه من تصرفات بعض المواطنين، الذين لا يحترمون التدابير الوقائية، إذ اعتبر أنهم المسؤولون الأولون عن تصرفاتهم.

وأوضح خالد في تصريح ل”الصباح” أن صاحب مقهى أو مطعم لا يرغب في جلب المتاعب لنفسه، وبالتالي فإن أغلب أرباب هاته المحلات يعملون جاهدين لاحترام التدابير، ولدفع الزبائن للشيء نفسه، لتفادي العقوبات الزجرية وإغلاق محلاتهم.

وأبرز خالد أنه رغم الملصقات والتحذيرات، فإن هناك بعض المواطنين مستهترون، ولا يتقبلون النصيحة، بل ويرتادون أماكن عامة دون احترام للتدابير الموصى بها، من ارتداء الكمامات والتباعد.

وأكد خالد أن الشواطئ دليل على كلامه، إذ ليس هناك أي احترام للتباعد، وكأن البحر لا ينقل العدوى.

العقيد درغام