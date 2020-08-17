تدابير كورونا … “الرجا فالله”

حكومة أصابتها “تلافة” وأمن أعيته “تمارة” ومواطنون يفضلون الموت بالفيروس على الجوع

يبدو أن عينا شريرة أو «تقويسة» كبيرة أصابت المغرب وجعلته يتراجع إلى الوراء في سياسته للحد من انتشار فيروس «كورونا»، بعد أن كان نموذجا يحتذى به في بداية الوباء، إلى درجة أن دولا عظمى صفقت له وانحنت تواضعا أمام حنكته في تدبير هذه الأزمة الصحية العالمية.

ومنذ أعلنت الحكومة عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي على المواطنين، بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، إذ رغم التشديد على ضرورة احترام التدابير الوقائية، مثل وضع الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين، لم يلتزموا، مثلما يمكن ملاحظته في عدد من الفضاءات العمومية، بشكل يومي، كما أن السلطات، بدورها، لم تحرص على مراقبة وتشديد العقوبة على المخالفين، بالصرامة التي كانت في بداية انتشار الوباء، فنتج عن كل ذلك ارتفاع في حالات الإصابة والوفيات، وبدأ الخطر يحدق بنا، حتى قبل وصول الموجة الثانية من الوباء في شتنبر المقبل.

لقد ضاق المواطنون ذرعا بهذه «الكورونا» التي قلبت حياتهم رأسا على عقب، وخلفت مآسي اجتماعية في العديد من القطاعات، مهيكلة وغير مهيكلة. إن المواطن المغربي البسيط والفقير، يفضل اليوم الموت بالفيروس على الموت جوعا، وحتى ميسور الحال، أو الذي لم يؤثر عليه الوباء اقتصاديا وماديا، اجتاحه الملل، وأصبحت الأولوية بالنسبة إليه العودة إلى طقوسه وممارساته القديمة، من سفر وسهر و»قصارات» واستقبالات. إن العائلات، بمختلف فئاتها الاجتماعية، تحتاج إلى الترفيه عن نفسها وعن أطفالها، بعد شهور من العزلة في المنازل، خاصة في هذا الصيف الساخن. لذلك، يقبل الجميع على الشواطئ بأعداد غفيرة، ومثلها المقاهي والمطاعم، ويشدون الرحال نحو وجهات ومدن داخلية من أجل السياحة، غافلين عن جميع التدابير الوقائية المفروضة عليهم، مع أنهم يعرفون أن «كورونا» لا تزال مقيمة بيننا. وكأنهم بتساهلهم، يريدون أن يبعثوا رسالة مفادها أنهم ليسوا مستعدين للعودة إلى الحجر، مهما زادت خطورة الوضعية الوبائية.

الملل نفسه، وصل إلى قوات الأمن والسلطات الساهرة على المراقبة وتطبيق التدابير الاحترازية، التي استنزفت جميع قواها بعد شهور من العمل المتواصل، في غياب الراحة والتعويضات، وفي ظل مواردها البشرية غير الكافية، مما أدى إلى تراخيها. والسلطات نفسها تتعايش مع الوضعية وتغض الطرف عن الكثير من التجاوزات لعلمها أن القانون لا يمكن أن يطبق بصرامة في مجتمع ينخره الفقر والهشاشة. أما الحكومة، فأصابتها «تلافة». قراراتها تطبعها العشوائية والارتباك… تحابي قطاعا على حساب قطاعات أخرى… تشد وترخي الحبل حسب الظرفية… إلى أن فقدت البوصلة، ومعها ثقة المواطن أيضا.

لقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد في الإمكان أكثر مما كان. لا وجود لأفق أو رؤية مستقبلية واضحة. لقد فشلنا في تدبير الأزمة في ظل الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة. ولم يعد أمامنا، حكومة ومواطنين، سوى انتظار حل من السماء، أو أن يجمع الفيروس، «قلوعو» ويرحل عنا دون رجعة، «منو لراسو»، ولسان حال الجميع يردد «الرجا فالله».

نورا الفواري