قتل شقيقه بعد قتل والدته

تسابق المصالح الأمنية بأكادير، الزمن، لوضع حد لمسلسل فرار خمسيني ارتكب، أول أمس (السبت)، جريمة قتل بشعة في حق شقيقه، بعدما وجه له طعنات قاتلة أردته صريعا على الفور.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المتهم البالغ من العمر 54 سنة، حديث الخروج من السجن، إثر استفادته من عفو أسقط عنه عقوبة حبسية أدين بها لقتله والدته، قبل أن يعود لارتكاب جريمة أخرى، طالت هذه المرة، شقيقه الذي يصغره بسنة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الجريمة التي احتضن أطوارها بيت الأسرة بمنطقة بنسركاو، وقعت نتيجة خلاف نشب بين الجاني والهالك، قبل أن يقرر ذو السوابق في لحظة غضب وضع حد لحياة شقيقه.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الضحية لقي مصرعه نتيجة خطورة الإصابة، بينما تمكن غريمه من الفرار مباشرة، بعد عمليته الإجرامية، تاركا إياه مضرجا في دمائه، إذ هال منظر الاعتداء الشبيه بأفلام “الأكشن” الجيران، الذين تجمعوا بمسرح الجريمة.

وبمجرد توصل مصالح أمن أكادير ببلاغ يفيد الحادث المروع، استنفرت عناصرها، إذ حلت بالمنزل لمعاينة مسرح الجريمة وجثة الهالك، وباشرت فرقة الشرطة القضائية والتقنية والعلمية أبحاثا ميدانية لاستجماع كل ما من شأنه أن يفيد في البحث والتحقيق.

وبعد إشعار النيابة العامة بمعطيات الواقعة، تقرر نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لتشريح جثته، بينما استنفرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير عناصرها للبحث عن الجاني الفار ومحاصرة كافة منافذ المدينة، لوضع حد لعملية هروبه.

ولإيقاف الجاني، أصدرت المصالح الأمنية بأكادير مذكرة بحث على الصعيد الوطني عنه، لتحديد مكان اختبائه، وتشديد الخناق عليه لشل تحركاته وإيقافه في أسرع وقت، مخافة أن تطول عدوانيته ضحايا آخرين، علما أنه مسجل خطر.

وعلمت “الصباح”، أن مصالح أمن أكادير، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ملابسات الجريمة وخلفياتها وظروف وقوعها، في انتظار إيقاف الجاني والتحقيق معه، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وأثار الفعل الجرمي سخطا كبيرا لدى الرأي العام المحلي بالمدينة، إذ تم التساؤل عن كيفية نيل المتهم عفوا رغم قتله والدته، وكيف يمكن الاطمئنان إلى مجرم امتدت عدوانيته إلى أعز الناس إليه، فما بالك بأشقائه وجيرانه.

محمد بها