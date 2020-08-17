15 مصابا بكورونا في مباراة بالهواة

باشا تاونات منع إجراءها ووداد صفرو يتحول إلى بؤرة

منع باشا تاونات إجراء المباراة التي كانت مقررة أول أمس (السبت) بين اتحاد تاونات ووداد صفرو لحساب الدورة 24 من منافسات القسم الوطني هواة لكرة القدم، بعد اكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا ساعة قبل انطلاقتها.

وأثبتت التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا وجود عشر حالات إيجابية في صفوف الفريق الضيف وداد صفرو، تهم رئيسه وأمين المال والمدرب وسبعة لاعبين، وخمس حالات من اتحاد تاونات، ما أثار هلعا كبيرا بين لاعبي الفريقين والأطقم التقنية والإدارية، خصوصا أن الحالات الخمس عشرة كانت جميعها ضمن القائمة المستدعاة للمباراة.

وسيجري اتحاد تاونات ووداد صفرو التحاليل المخبرية للاعبين والأطقم التقنية والإدارية للكشف عن المخالطين، خصوصا أن وداد صفرو يعتبر بؤرة وبائية، إذ وصل عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا إلى عشر حالات إيجابية.

وتعد مباراة اتحاد تاونات ووداد صفرو قمة أسفل ترتيب القسم الوطني الأول هواة شطر الشمال، ويحتل اتحاد تاونات الرتبة قبل الأخيرة ب 23 نقطة، فيما يحتل وداد صفرو الرتبة الرابعة عشرة ب 27 نقطة.

واستنجد وداد صفرو بالجامعة لمساعدته على تدبير الوضع الذي وصل إليه.

ويذكر أن عصبة الهواة أبلغت الجامعة استحالة استئناف التباري بهذه الأقسام، إلا أن مقترحها قوبل بالرفض.

خالد المعمري (تاونات)