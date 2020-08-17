من الحمام إلى “الصطافيط”

طرائف كورونا 3

«كثرة الهم كضحك»، مثل مغربي يصلح إسقاطه على وضعية المغاربة في زمن وباء كورونا، فإذا كان الفيروس القاتل قد أرعب مواطني دول العالم بما فيها المتقدمة والتي تتوفر على كافة الإمكانيات الاقتصادية والصحية للتحكم في الوضعية الوبائية الخطيرة، فإن المواطنين المغاربة شكلوا الاستثناء باستطاعتهم تحويل هاجس الخوف من الموت إلى سلوكات طريفة للتشبث بالحياة. في هذه الحلقات سنسلط الضوء على عدد من الوقائع التي دفعت بأصحابها إلى تحدي الطوارئ الصحية والمغامرة بصحتهم وحياتهم رغم تحذيرات وزارة الصحة والسلطات، قبل أن ينتهي بهم المطاف إما بالاعتقال أو الإصابة بالعدوى، وهي الأحداث التي تحولت إلى نكتة، للسخرية من واقع محبط مرتبط بظرف صعب اسمه وباء كورونا القاتل.

محمد بها

مداهمة بوجدة انتهت باعتقال 13 امرأة اخترن الاستحمام في زمن كورونا

إذا كانت الحكمة المغربية تقول “ميات تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص”، بغاية التريث قبل اتخاذ قرار ينتهي بالندم، فإن مجموعة من النساء بوجدة فضلن العمل بحكمة خاصة مضمونها “ميات تحميمة فكورونا ولا زريبة ديال لوسخ”، بعد أن ركبن مغامرة الذهاب إلى حمام شعبي في زمن كورونا، الذي أصبحت فيه مجموعة من الأنشطة العادية محظورة بقوة القانون.

لم تظن 13 امرأة أن الذهاب إلى الحمام في زمن كورونا أمر في غاية الخطورة، نظرا لإمكانية الإصابة بعدوى فيروس قاتل، وكذا التعرض للمساءلة القضائية بسبب خرق الطوارئ الصحية، التي تمنع الولوج إلى الحمامات، وكل ما من شأنه وجود تجمعات بشرية، إلا بعد أن وجدن أنفسهن محاصرات من قبل شرطية ورجال الأمن والسلطة المحلية، الذين كانوا ينتظرون خروجهن رفقة الموظفة الأمنية، التي تكلفت باقتيادهن إلى غاية سيارات الشرطة.

وتحول تداول صور النساء يحملن حقائبهن وهن خارجات من الحمام، ومقتادات إلى سيارات الشرطة لنقلهن إلى المركز والتحقيق معهن، إلى حدث طريف ونكتة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن تنتقل إلى خبر طريف غطته مختلف المواقع الإلكترونية وصار حديث الصغير والكبير في الشارع، لغرابة فعل نساء وتفكيرهن في الاستحمام سرا، رغم علمهن أنه صار ممنوعا في زمن “كورونا”.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اختيار ابن صاحبة الحمام استئناف نشاطه سرا، رغم تحذيرات السلطات من خرق الطوارئ الصحية التي تم فرضها لمحاصرة وباء كورونا وتفادي انتشار العدوى بين المواطنين، بعد أن تقرر إغلاق المساجد والحمامات وصالونات الحلاقة والمتاجر ومنع الأعراس والحفلات وإقامة الولائم ومآتم العزاء، ووقف كافة الأنشطة التي تعرف تجمعات بشرية.

ولأن “الطمع طاعون”، قرر مسير الحمام فتحه في وجه الزبائن، تحت طلب نساء الحي اللواتي أصررن على ضرورة الاستفادة من خدمات فضاء لا يمكن مقاطعته مهما كلف الأمر، غير آبه بعواقب خرقه إجراءات الطوارئ الصحية والحجر الصحي، وما يشكله ذلك من تداعيات على حريته ومستقبل مورد رزقه. فبعد أن توصلت السلطة المحلية ومصالح الشرطة بإخبارية تفيد وجود نساء يستحممن داخل حمام شعبي في حي أكدال، في عز أزمة فيروس كورونا القاتل، استنفرت عناصرها وحلت بالعنوان المذكور.

ولأن الموقف محرج، خاصة أنه يتعلق بمداهمة حمام للنساء، كلفت السلطة والشرطة موظفة شرطية للقيام بالمهمة، إذ تم ضبط المستحمات وهن منشغلات بسكب الماء وغسل أجسادهن.

إغلاق الحمام وسحب رخصة استغلاله

أسفر تدخل السلطات عن إيقاف ابن مالكة الحمام، الذي تم نقله إلى جانب النسوة لولاية الأمن لمباشرة الأبحاث معهم في الموضوع، بينما تقرر إغلاق الحمام وسحب رخصة استغلاله بشكل نهائي، بسبب مخالفته القوانين، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية.