آسفي يتنفس الصعداء

السكتيوي: لست راضيا عن فريقي رغم الفوز

عبر المدرب عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، عن عدم رضاه عن أداء فريقه رغم الفوز على يوسفية برشيد بهدف لصفر أول أمس (السبت).

وقال السكتيوي «هذه هي المباراة الرسمية الثالثة التي أشرف فيها بشكل رسمي على الفريق. تحقق فوز مهم، لكنني لست راضيا عن الأداء وعن مجموعة من الأشياء مازلت أبحث عنها داخل المجموعة».

وتابع قائلا «الأهم تحقق، لأن الفوز في مثل هذه المباريات يبقى أساسيا جدا. سنعمل على تقويم مجموعة من الأمور في الفريق، كي نصل إلى الهدف المنشود».

وقال عمر أزماني، المدرب المساعد بيوسفية برشيد، «قدمنا إلى آسفي من أجل العودة بنقطة التعادل على الأقل. في الشوط الأول أتيحت لنا فرصتان لحسم المباراة، بعد الانفراد بالحارس في مناسبتين».

وتابع قائلا «وقفنا على نقط القوة والضعف في أولمبيك آسفي، لكن بكل صراحة في كرة القدم ليس هناك منطق. هناك قاعدة تقول إنه من يضيع الفرص يستقبل أهدافا. نتمنى أن نحقق نتائج جيدة في مستقبل الدورات للخروج من هذه الوضعية».

وأحرز الهدف الوحيد في المباراة المهاجم أيوب الكعداوي، وهو الرابع له هذا الموسم، والثاني بقميص الفريق العبدي، بعدما سجل هدفين رفقة اتحاد طنجة.

وبهذا الفوز، وهو الرابع لأولمبيك آسفي، ارتقى إلى المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

حسن الرفيق (آسفي)