الوداد يفاوض لجلب نجمين من البطولة

اتصالات رسمية لضم سرغات وكياني من الزمامرة

أبلغ الوداد الرياضي لكرة القدم مسؤولي نهضة الزمامرة رغبته في التعاقد مع لاعبي الأخير أنس سرغات وزكرياء كياني، واللذين يعتبران من النجوم الصاعدين في البطولة.

وقالت مصادر مسؤولة إن سعيد الناصري، رئيس الوداد، اتصل بعبد السلام بلقشور، رئيس فروع نهضة الزمامرة، وأبلغه رسميا اهتمام النادي بالتعاقد مع كياني وسرغات، مضيفة أن مسؤولي الفريق سيناقشون العرض بجدية.

ويلعب زكرياء كياني (22 سنة) مدافعا أيمن، وتلقى تكوينه بالجيش الملكي، كما تلقى اتصالات رسمية للانتقال إلى شباب المحمدية، فيما يلعب أنس سرغات (22 سنة أيضا) وسط ميدان دفاعيا، وتلقى تكوينه بفئات الدفاع الجديدي، قبل انتقاله إلى نهضة الزمامرة، ليصبح أحد أبرز نجومه.

وينتظر أن تشكل الصفقة في حال اكتمالها إضافة قوية للوداد، بحكم صغر سن اللاعبين والمؤهلات التي يتوفران عليها، إضافة إلى التنافسية التي حصلا عليها من خلال كثرة المباريات التي خاضاها أساسيين في البطولة، رغم صغر سنهما.

ع.م