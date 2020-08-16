اللويسي: قصتي مع كورونا

المدرب المصاب قال إنه يتدرب ويقرأ في العزل ولم يخالط أحدا من أسرته ودعا إلى الاحتياط

لم يتردد هشام اللويسي، العميد السابق للوداد، والمدرب المساعد الحالي بشباب المحمدية لكرة القدم، في الحديث عن تجربته الشخصية بعد الإصابة بفيروس كورونا، بداية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه يرغب في أن تكون هذه التجربة درسا ورسالة لكثيرين من الرياضيين للاحتياط من المرض، وللمصابين من أجل رفع معنوياتهم، في مواجهته. وقال اللويسي، في حوار مع «الصباح» إنه تقبل إصابته بفيروس كورونا، بشكل عاد، مضيفا أنه مهيأ لتقبل مثل هذه الامتحانات. وأضاف اللويسي أنه لا يشعر بأي أعراض حاليا، ويتناول الأدوية، كما يتدرب ويقرأ، في العزل، ويتواصل باستمرار مع الطاقم التقني واللاعبين، محذرا في الوقت نفسه من خطورة المرض بالنسبة إلى بعض الفئات، ودعا إلى اتباع الاحتياطات اللازمة. وتحدث هشام اللويسي بفرح عن ظهور نتائج سلبية بالنسبة إلى باقي مكونات الفريق، معتبرا أن ذلك أثلج صدره، خصوصا أن الفريق مطالب بمواصلة التباري، وتحقيق حلم الصعود إلى القسم الأول. في ما يلي نص الحوار:

كيف تلقيت خبر إصابتك بكورونا؟

بشكل عاد. قدر الله وما شاء فعل. يجب أن نكون مهيئين لمثل هذه الامتحانات. لا يمكن أن تسير الأمور كما نريد دائما. هناك أشياء يمكن أن تقع في الحياة، يجب أن نتقبلها، وندبرها، وأن نحمد الله على كل شيء.

ما هو أول شي قمت به بعد تأكد حملك للفيروس؟

قمت بالتحاليل. الحمد ليس هناك مرض مزمن، مثل السكري أو مشكل القلب. أخضع للعزل الصحي، وأتناول الأدوية.

هل هناك أعراض؟

لا، ليس هناك أي أعراض. لا أحس بأي شيء، وحالتي جيدة، لكن هذا لا يقلل من خطورة المرض بالنسبة إلى الناس، الذين يعانون أمراضا، أو مناعتهم ضعيفة، لهذا أنصح الجميع بأن يحتاط ويلتزم بالتدابير الوقائية.

كيف كان رد فعل أسرتك؟

تقبلوا الأمر بشكل عاد، كما قلت لك، نحن مهيؤون لتقبل مثل هذه الأحداث.

هل خالطت أفراد أسرتك، خصوصا أخويك ووالديك بالبيضاء؟

لحسن الحظ، لم أخالط إخوتي منذ مدة، بل لم ألتقهم منذ فترة طويلة، في إطار التقيد بتجنب الاختلاط، والحمد لله هذا جنب الجميع تلقي العدوى.

كيف تقضي يومك؟

أتناول الدواء بشكل عاد، قي الصباح والمساء، وأتواصل مع أطباء النادي، الذين أشكرهم على ما قدموه لي، وأتواصل مع الطاقم التقني يوميا، وأكثر من مرة في اليوم، جميع أعضاء الطاقم التقني أتواصل معهم، سواء المدرب أمين بنهاشم، أو المساعد رضوان الضرضوري، أو مدرب الحراس طارق الجرموني، لا أشعر أنني خارج الطاقم، أو خارج الفريق، كما أتواصل بشكل عاد مع اللاعبين وباقي المتدخلين في الفريق.

هل تضامن معك بعض الرياضيين؟

الحمد لله، تفاجأت بالكم الهائل للمكالمات والرسائل الهاتفية. أشكر الجميع، لاعبين سابقين وحاليين، ورؤساء وأشكر الجمهور. الكل تضامن معي، فرحت كثيرا، وهذا أثلج صدري.

متى ستعود إلى حياتك الطبعية؟

نهاية الأسبوع الحالي، بعد الخضوع للتحاليل وظهور النتائج.

هل لديك فكرة عن كيفية تلقيك العدوى؟

لا أعرف. حياتي عادية، وفي الفريق نتوفر على كل وسائل الوقاية، وفي المنزل هناك مسائل احترازية، نتشدد فيها، لا أستطيع تحديد الموقع أو الشخص الذي خالطته، حتى المسؤولي الإداري الذي أصيب لا نلتقي به، أما المساعد الطبي فهو يعرف جيدا الأمور الطبية، ولا أعتقد أننا تلقينا العدوى منه، كما أن عضو الطاقم التقني بفريق الأمل لا نلتقي به.

كيف تلقيت نتائج تحليلات باقي مكونات الفريق؟

هذا أحسن خبر. كنا نترقب نتائج التحليلات، كنا متخوفين بشأن الفريق، وباقي اللاعبين. بل كنا نخشى صدمة، خصوصا بعد صدمة «الطاس». هذا ربح كبير بالنسبة إلينا. خصوصا أننا لدينا حلم نريد تحقيقه وإهداءه لجمهور الفريق وسكان المدينة والمسيرين والرئيس. رغم أننا سنحرم من لاعب كبير في مباراة جمعية سلا (أصيب هو أيضا بالفيروس)، لكن سنستعيده في المباراة المقبلة.

هل ستكون حاضرا في المباراة؟

لا أعرف، كل شيء يتوقف على نتائج التحليلات.

ألم تخالطوا أشخاصا آخرين في بنكرير؟

لا، لم نخالط أحدا، ولم نقترب من أحد. انتقلنا من الفندق إلى الملعب. وكانت هناك أمور احترازية كبيرة، وظهور النتائج سلبية يؤكد أننا كنا حريصين على احترام التباعد، وهذه أمور تحسب لفريقنا.

بماذا تنصح الرياضيين المصابين؟

أنصح اللاعبين بالصبر، وهذا أمر ليس غريبا عليهم، لأنه بالعزيمة والصبر وصلوا إلى هذا المستوى. أقول لهم أخذ الاحتياطات، لأن المرض قد يكون غير خطير بالنسبة إلى الرياضيين، أو الأشخاص الذين يكونون في صحة جيدة، ولهم مناعة قوية، لكنه خطير بالنسبة إلى الآخرين، ومثلما نخشى على آبائنا وأسرنا، يجب أخذ الاحتياطات، لكي لا ننقل العدوى إلى آباء وأمهات أشخاص آخرين.

بعد الذي حدث ألم تغير موقفك من استئناف البطولة؟

مازلت أقول إن استئناف البطولة قرار شجاع، لكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة، فالكرة مصدر عيش بالنسبة إلى أسر عديدة، كما أن المرض باق، ويجب أن نتعايش معه. الحياة يجب أن تستمر. لهذا فنحن من الفرق التي كان تؤيد استئناف البطولة، كما أننا نريد تحقيق الصعود عن جدارة واستحقاق. أتمنى كما قلت أن يتبع الجميع الاحتياطات، خصوصا أنه ليست لنا ضمانات أن الفيروس سيختفي غدا أو بعد غد.

أين تصنف تجربتك مع كورونا في مسارك الكروي؟

مررت من تجارب أكبر من هذا المرض. الحمد لله أنني بصحة جيدة. أحس أنني بخير. أفتقد دفء العمل والتمارين والأسرة، لكن يجب أن نتقبل الأمر.

بماذا تملأ وقتك في فترة العزل؟

أقوم ببعض التمارين، وأقرأ أشياء تهم فريقي، ونتعاون على إنجاز الحصص التدريبية. بل يمكن القول إننا نقوم بالعمل عن البعد، كما كنا في فترة الحجر.

هل تعتقد أنكم الأقرب لتحقيق الصعود؟

نحن متصدرون، ونتمنى أن نحافظ على هذا الامتياز. الوصول إلى القمة سهل، والحفاظ عليها صعب. كل مباراة عبارة عن نهائي. تنتظرنا ست مباريات نهائية، لتحقيق حلم الصعود، وهو حلم جميع الشبابيين، ومشروع الرئيس هشام أيت منة، وشخصيا أتمنى أن أكون من المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز ولو بشيء بسيط.

اجتزتم منعرج الدورة الماضية بعد التعادل ببنكرير وتعثر المغرب الفاسي والراك؟

فعلا كان منعرجا. كنا نعرف أننا سنجد صعوبات بعد استئناف البطولة. صحيح أن هذا ينطبق على جميع الفرق، لكن مطالبنا كبيرة، وانتظارات جمهورنا كبيرة أيضا، فنحن مطالبون بالفوز وصنع الفرص وتسجيل الأهداف واللعب بإيقاع مرتفع في كل مباراة، هذا أمر نريد أن نجسده في الميدان، صعب أن تتوقف أربعة أشهر وتعود إلى إيقاعك، نشكر اللاعبين على اجتهادهم واحترافيتهم، والرئيس والمكتب المسير والعاملين في الفريق على توفير المتطلبات الضرورية بعد العودة التدريجية لاستئناف التداريب.

لعبنا أسوأ مباراة مع اتحاد الخميسات، وتقبلنا ذلك، وحاولنا تداركه. في بنكرير خرجنا راضين عن الفريق، الذي أعطانا إشارات إيجابية، ولما انتهت المباراة، وعرفنا نتائج المنافسين فرحنا أكثر. واجهنا منافسا يلعب على تفادي النزول، وفي ظروف صعبة، كان متحفزا، ولعب تحت ضغط كبير.

ماهو تعليقك على مسار الوداد، فريقك السابق؟

صعب أن نحلل أداء فريق بعد أشهر من التوقف، لكن في جميع الأحوال أطلب من الجمهور أن يلتف حول الفريق.

أجرى الحوار: عبد الإله المتقي

في سطور

الاسم الكامل: هشام اللويسي

تاريخ ومكان الميلاد: 19 يناير 1976 بالبيضاء

الحالة العائلية: متزوج وأب لآلاء (عشر سنوات) ويوسف (ست سنوات) وأفنان (ثلاث سنوات).

الفرق التي لعب لها:

الرشاد البرنوصي من 1994 إلى 1999

النصر الكويتي من 1999 إلى 2000

الوداد الرياضي من 2000 إلى 2012

ألقابه:

لقب البطولة الوطنية مع الوداد في 2006 و2010

لقب كأس إفريقيا للفرق الفائزة بالكأس مع الوداد في 2001

لقب كأس العرش مع الوداد في 2001

لعب أربعة نهائيات لكأس العرش مع الوداد في 2001 و2003 و2004 و2006

لعب نهايتين لدوري أبطال العرب مع الوداد في 2008 و2009

لعب الكأس الممتازة الإفريقية مع الوداد في 2001 (أمام الزمالك المصري)

لعب نهائي عصبة الأبطال مع الوداد في 2011 ضد الترجي

■ حاصل على دبلوم التدريب درجة “باء”

■ درب أمل الوداد وكان وراء اكتشاف لاعبين مثل أشرف داري وبدر كدارين وزهير المترجي

■ عمل مدربا مساعدا بوداد تمارة

■ يعمل مدربا مساعدا بشباب المحمدية منذ يناير 2020