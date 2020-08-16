أباطرة يغسلون الأموال في ضيعات

يبيضون عائدات التهريب الدولي للمخدرات في أنشطة فلاحية والبارونات يحتمون بـانتحاريين وديستي تتعقب العديد منهم

دفع تشدد مصالح المراقبة من قبل وحدة معالجة المعطيات المالية، وقنوات التبليغ عن الأموال المشبوهة، بارونات مخدرات إلى الابتعاد عن مجالات تفضح عملياتهم التجارية المفوترة أو الموثقة، والتوجه إلى الاستثمار في مجال مازالت المعاملات العرفية تؤطره، ويوفر حماية وتحصينا للأموال.

وكشفت العملية المنفذة الأسبوع الماضي، من قبل “ديستي” والفرقة الوطنية، بضيعة دوار أولاد ميمون، بمنطقة الساحل أولاد حريز، التابعة لبرشيد، عن جنوح المهربين إلى استغلال ضيعات لتخزين المخدرات قبل نقلها إلى أماكن أخرى، لتهريبها بحرا نحو أوربا.

وارتفع في السنتين الأخيرتين، الطلب على كراء واقتناء الضيعات الفلاحية والإسطبلات، لغرض إقامة المشاريع الفلاحية المتجلية أساسا في تربية المواشي والعجول وتعليفها، في سبيل غسل الأموال القذرة، وإدخالها في عجلة الاقتصاد بعيدا عن أعين الرقابة، كما أنتجت وسائل تبييض الأموال طرقا جديدة في الشراكة في تدبير ثروات عن طريق رؤوس الأغنام والأبقار، مع نهج المساطر العادية التي يتبعها الفلاحون العاديون، لإضفاء الشرعية على أموال الاتجار في المخدرات، بتحريكها في الدورة الاقتصادية لهدف إضفاء الصبغة التداولية القانونية عليها، قصد ضمان سلامة استبدالها وحيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو إيداعها بالبنوك أو استثمارها.

وفي السياق نفسه تواصل مصالح مراقبة التراب الوطني، اقتفاء آثار بارونات مخدرات، وفق المعلومات المستجمعة حولهم من المساطر المرجعية، المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، يشتبه في تحولهم إلى أنشطة تربية المواشي والأبقار، بعد غنمهم أرباحا كبيرة في عمليات ناجحة لتهريب المخدرات، عبر الطرق البحرية، سيما بالنسبة إلى الشبكات التي نشطت بين المحاور الشاطئية من القنيطرة إلى الوليدية، التابعة لسيدي بنور، ونظيرتها المنتمية إلى إقليم الجديدة، والتي ظلت تغير مخططاتها ومحطاتها الإستراتيجية مع ارتفاع الرقابة الأمنية وافتضاح مرافئ التهريب وطرق التخزين.

كما أوضحت العمليات الأمنية تطور التهريب، واعتماده وسائل وتقنيات جديدة، عبر اتحاد بارونات لضمان عدم الوشاية وتهريب كميات أكبر، فيتم تجميع سلع أكثر من بارون واحد وتمييز كل منها برمز خاص، قبل شحنها إلى الشواطئ المعدة والمجهزة للإبحار بهاعبر زوارق سريعة وقوارب للصيد، وإيصالها إلى بواخر في عرض البحر.

وأكدت المعطيات بقاء بارونات في الظل، إذ يعتمدون على “انتحاريين”، يظهرون في الصورة مع مختلف المتعاملين، وحتى في حال إحباط عمليات التهريب وإيقاف متهمين، لا تصل الأبحاث إلى البارونات الحقيقيين بسبب السلسلة الهرمية من التخفي، وبفضل التستر عليهم من قبل “الانتحاريين” سالفي الذكر، الذين يلبسون صفة زعماء الشبكات.

وتوفر هذه الوسيلة من التخفي، حماية للبارونات من الإيقاف، والوصول إليهم، كما تمكنهم من استثمار أموالهم في المجالات الفلاحية، سيما تربية العجول والمواشي، وإعادة بيعها، لتذويب شبهة قذارة الأموال، إذ يبتعدون عن الاستثمار في القطاعات التي تتطلب إجراءات بنكية وتوثيق المعاملات التجارية، هروبا من كشفهم من قبل مختلف أجهزة مراقبة سلامة وقانونية الأموال.

المصطفى صفر