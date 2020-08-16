سلامي: نحترم جميع المنافسين

الرجاء يستضيف وادي زم غدا وعينه على نقاط المباراة

أكد جمال سلامي، مدرب الرجاء، أنه يحترم جميع المنافسين، وسيحاول الاستمرار في الصدارة واستغلال صحوة لاعبيه في ما تبقى من مباريات البطولة.

واعتبر سلامي، في تصريح ل”الصباح” مواجهة سريع وادي زم، غدا (السبت)، في السادسة، لحساب الجولة 22 البطولة، حاسمة، وقال”غالبا ما يقدم السريع مباريات كبيرة، لكننا واثقون من قدرة لاعبينا على تحقيق الفوز”.

وكشف سلامي أنه سيواصل سياسة المداورة لتفادي إرهاق اللاعبين، وتابع” تنتظرنا محطات حاسمة، وسنحاول استغلال جميع مكونات المجموعة لتحقيق نتائج إيجابية في جميع المنافسات”.

وختم مدرب الرجاء أنه سيدخل مباراة الغد وعينه على الفوز”لم يعد مسموحا لنا بالتعثر، خصوصا داخل الميدان، سنحاول إسعاد جماهيرنا وتعويضها عن الغياب عن المدرجات”.

ويحتل الرجاء الصف الأول برصيد 42 نقطة، في حين يأتي سريع وادي زم في الرتبة الحادية عشرة، برصيد 23 نقطة.

ن. ك