حجر لاعبي الجيش إلى نهاية الموسم

تعليمات صارمة لمنع الاختلاط والبقاء بالمركز العسكري لشهر بسبب كورونا

قرر الجيش الملكي الحجر على لاعبيه بالمركز الرياضي العسكري، ضاحية سلا، إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري، منتصف شتنبر المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود تعليمات بضرورة إخضاع اللاعبين لمعسكر تدريبي مغلق بالمركز العسكري إلى نهاية الموسم، وعدم السماح لهم بمغادرته، عدا لأجل خوض المباريات، سواء بملعبه في الرباط أو خارجه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف العديد من لاعبي البطولة، والمدربين والعاملين، إذ تطمح إدارة الجيش الملكي إلى اتخاذ مبادرات استباقية، لحماية لاعبيها وأطرها من الوباء.

وبات الجيش الملكي أول فريق في البطولة يعزل لاعبيه في مركزه الرياضي العسكري، حيث سيتدرب ويقيم فيه إلى غاية إسدال الستار عن منافسات البطولة، عدا في حالات استثنائية جدا.

ولم يسلم الجيش الملكي من كورونا، رغم احترامه البروتوكول الصحي والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجامعة والجهات المختصة، بعد تسجيل حالتين مؤكدتين، لمسير ولاعب.

من ناحية ثانية، جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها لاعبو وأطر الجيش الملكي، جميعها سلبية، أمس (الخميس)، ما يعني أن الفريق العسكري سيكون حاضرا بجميع لاعبيه الأساسيين في الكلاسيكو، الذي يجمعه بالوداد الرياضي اليوم (الجمعة)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة 22 من منافسات البطولة، باستثناء أيمن الشباني، الموقوف، ومحمد فكري، المريض.

عيسى الكامحي