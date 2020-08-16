استغـلال جنسـي جماعـي لقاصـر معـاق

ضبط بيدوفيل يمارس عليه شذوذه فضح تورط أشخاص آخرين في الجريمة

اهتزت جماعة الركادة أولاد جرار بتزنيت، أخيرا، على وقع فضيحة مدوية، تتعلق باستغلال جنسي جماعي ضحيته قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل جيران له.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الفضيحة تفجرت إثر ضبط أربعيني في حالة تلبس بممارسة شذوذه على قاصر يبلغ من العمر 14 سنة يعاني إعاقة ذهنية، داخل منزل، بعد استدراجه والتغرير به، ليتم اعتقاله واقتياده للتحقيق معه.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال الاستماع إلى الضحية بحضور ولي أمره، صرح لعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، تفاصيل الاستغلال الجنسي الذي كان يتعرض له على يد الأربعيني، مضيفا أن الموقوف كان يستدرجه بعيدا عن الأعين إلى منزل، ليشرع في اغتصابه عدة مرات، قبل تهديده بالعقاب إذا كشف الأمر.

وأفادت المصادر، أن الاستماع إلى الضحية مكن المحققين من الوقوف على فضيحة أخرى، بعد أن كشف أن الفعل الجرمي الذي كان يتعرض له على يد الأربعيني الموقوف، لم يكن الوحيد فقط، مشيرا إلى أنه تعرض للاغتصاب والاستغلال من قبل عدة أشخاص من أبناء الحي الذين كانوا يتناوبون على ممارسة عدوانيتهم عليه، كلما وجودا الفرصة لذلك.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث، أن المتهمين ظلوا يمارسون على الضحية “شذوذهم” الجنسي، مستغلين وضعيته الصحية لتفريغ مكبوتاتهم، إذ كانوا يتناوبون على اغتصابه كلما وجدوا الفرصة مناسبة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن تصريحات الضحية العفوية، ساعدت على وضع حد لممارسات المتهمين، بعد أن تم إيقاف اثنين آخرين والتحقيق معهم، ومازال البحث جاريا عن المتهم الرابع.

ومازالت مصالح الدرك الملكي بتزنيت، تباشر أبحاثها وتحرياتها لتفكيك خيوط القضية، ولكشف الجرائم الأخرى التي تورط فيها الموقوفون، في انتظار إحالتهم بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن مصالح الدرك الملكي بتزنيت، من إيقاف أربعيني في حالة تلبس بممارسة الجنس على قاصر يعاني إعاقة جسدية بعد محاصرته من قبل عدد من المواطنين، قبل أن تكشف الأبحاث التمهيدية عن مفاجأة أخرى تمثلت في تورط مشتبه فيهم آخرين في قضية الاستغلال الجنسي.

وأمام المعطيات الخطيرة التي صرح بها الضحية واعتمادا على الشهادة الطبية التي أدلت بها والدته التي تؤكد تعرضه للاغتصاب، استنفرت مصالح الدرك عناصرها وانتقلت على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة، وشرعت في أبحاثها الميدانية لإيقاف المشتكى بهم، وهو ما انتهى باعتقال عدد منهم.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ظروف وتفاصيل جرائمهم في حق الضحية، وما زالت الأبحاث متواصلة لإيقاف كل من ثبت تورطه في استغلال القاصر ذي الاحتياجات الخاصة.

محمد بها