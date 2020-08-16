بلمير يتحديان “كورونا”

صورا فيديو كليب في إحدى المناطق الصحراوية دون «كمامات»

استأنف عمر ورجاء بلمير، نشاطهما الفني، وشرعا، قبل أيام، في تصوير فيديو كليب آخر أعمالهما الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية ديو ستجمعهما مرة أخرى.

واختار عمر ورجاء تصوير الفيديو كليب في إحدى المناطق الصحراوية، في تحد لفيروس كورونا المستجد، والذي مازال يعرف انتشارا كبيرا بالمغرب.

ورغم أن رجاء وعمر، حرصا على عدم نشر الكثير من التفاصيل حول كواليس الفيديو كليب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الكواليس بالاعتماد على ستوريات مجموعة من أعضاء فريق العمل، من بينهم خبير الماكياج جواد قنانة، والذي تكلف باطلالة رجاء في الفيديو الكليب.

كما أنه من المتوقع أن يستعين رجاء وعمر في الفيديو كليب بفرق موسيقية شعبية، سيما أن تصوير المشاهد جرى في منطقة صحراوية، علما أن الفيديو تحت اشراف المخرج أمين مرتضى.

ويظهر من خلال “الستوريات” ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فريق العمل، تخلى عن “الكمامات”، والتي تفرض السلطات على المغاربة وضعها في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار جدلا كبيرا في صفوف بعض النشطاء.

وفي سياق متصل، فبعدما أطل عمر بلمير على جمهوره من خلال أغنية منفردة دون شقيقته رجاء، والشيء ذاته بالنسبة إليها، عادا مرة أخرى، لطرح أغاني ديو، وهو اللون الذي تعرف من خلاله، عليهما الجمهور، في بداياتهما الفنية.

واختار عمر، طرح أغنية منفردة “رومانسية”، صورها على طريقة فيديو كليب بالحدائق العجيبة بسلا، تحت اشراف المخرج أمين مرتضى، تعاون من خلالها مع ياسر السداسي، الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، ولحنها مهدي عضماوي، فيما التوزيع عاد لزهير حصادي.

إيمان رضيف