بارون مخدرات يسقط “حيتان” تبييض الأموال

قاضي التحقيق بالناظور يأمر باعتقال مشتبه فيه له علاقة بغسيل الأموال في إسبانيا ودبي

أربك قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، القاضي باعتقال مشتبه في تزعمه شبكة دولية للمخدرات حسابات شبكة موازية مختصة في تبييض الأموال.

وقال مصدر مطلع إن قرار قاضي التحقيق باعتقال المتهم “م.ع” فاجأ أعضاء شبكة تبييض الأموال وبعض “الحيتان الكبيرة”، التي تستفيد من العائدات المالية لتهريب المخدرات في المنطقة، مرجحا أن تجري في الأيام المقبلة مواجهات بين المتهم وباقي أعضاء شبكة للتهريب موقوفين على ذمة التحقيق في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأوضح المصدر نفسه أن بارون المخدرات المعتقل له علاقات كبيرة مع شبكات تبييض الأموال، سواء في البيضاء أو الناظور أو طنجة، إضافة إلى مليلية المحتلة وجنوب إسبانيا ودبي بالإمارات المتحدة، مشيرا إلى أن من شأن اعترافاته أمام قاضي التحقيق أن تؤدي إلى سقوط “رؤوس كبيرة” لها علاقة بملف المخدرات وتجني أرباحا خيالية من عمليات تبييض الأموال.

وذكر المصدر ذاته أن ثروة أحد أعضاء شبكات تبييض الأموال له علاقة بالمتهم المعتقل بسجن سلوان تقدر بالملايير، جناها من عمليات متعددة في مليلية المحتلة والجنوب الإسباني وإمارة دبي، إضافة إلى البيضاء ومناطق بشمال المغرب، وتهم قطاع العقار والمشاريع السياحية واقتناء بعض النفائس، بل تشمل الأراضي الفلاحية.

وحسب معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن شبكات تبييض أموال الكوكايين في الناظور اتجهت إلى اقتناء أراض فلاحية والاستثمار في مشاريع زراعية، للإفلات من المراقبة وتبديد الشكوك التي تحيط بمشاريع في قطاعات أخرى، يقف وراءها متاجرون في السموم البيضاء.

ويبتكر السماسرة طرقا جديدة، من أجل الإفلات من المراقبة لاستقبال مبالغ هامة وتوطينها في البنوك، علما أنهم يرتبطون بعصابات ويتوزعون على عدد من البلدان الأوربية، ويحصلون على أرباح خيالية، غالبا ما تتمثل في عقارات ومنقولات، يعاد بيعها للإفلات من المراقبة.

وأفادت مصادر مطلعة أن تاجرا كبيرا للمخدرات يدعى “م. ال” أحيل على قاضي التحقيق بابتدائية الناظور الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بسلوان على ذمة التحقيق بتهمة التهريب الدولي للمخدرات.

وجاء إيقاف بارون المخدرات، بعد ورود اسمه في ملف إسباني اعتقل، في الآونة الأخيرة، على خلفية حجز طن من المخدرات بمنزل في ملكيته بشاطئ بوقانا التابع لبلدية بني أنصار، إذ تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، استنادا على معلومات وفرتها “ديستي” من حجز كميات كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب انطلاقا من الشاطئ، وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة متهمين، منهم إسباني وامرأة، قبل سقوط المشتبه فيه الرئيسي.

خالد العطاوي