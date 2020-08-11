كورونا يفضح خيانات زوجية

الحجر الصحي أربك علاقات خارج الزواج ومواقع التواصل الاجتماعي دليل الإدانة

ورط وباء كورونا أزواجا، وفضح تورطهم في الخيانة الزوجية، بعد لزوم بيوتهم بسبب الحجر الصحي، فصارت تصرفاتهم محط شكوك، وأي رنة هاتف، خصوصا بعد منتصف الليل، تفيد أن هناك مشكلا ما، قبل أن يفتضح أمرهم. شكايات تقاطرت على النيابة العامة ومراكز الأمن والدرك فحواها ضبط شريك العمر متلبس بالخيانة الزوجية، وقاسمها المشترك أن الضحايا عززوا تلك الشكايات بأقراص مدمجة تتضمن نسخا من محادثات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو وصور يظهر فيها الأزواج الخائنون في وضعيات حميمية. وفضل أزواج آخرون المغامرة، فخرقوا الحجر الصحي وحددوا موعدا مع خلانهم بمناطق خلاء و منازلهم، دون خوف أن يكونوا مصابين بالفيروس وينقلوا العدوى لهم، فباءت خطتهم بالفشل وافتضح أمرهم، كما حال زوجة بإقليم الجديدة ضبطت متلبسة مع عشيقها على فراش الزوجية.

م . ل

شكايـة بالعنـف تـورط خائنـا

البحث عن المتهم قاد إلى ضبطه متلبسا في غرفة نوم منزل خليلته المطلقة

لم يتوقع شاب متزوج بإقليم شيشاوة، أن تعنيفه لخالته، سيؤدي إلى فضح علاقته المشبوهة بمطلقة، ويعتقل من قبل الدرك الملكي في حالة تلبس بممارسة الجنس معها، في عز نهار رمضان والطوارئ الصحية.

ورغم فرض الحجر الصحي، وحلول رمضان الكريم، قرر المتهم لقاء خليلته للاستمتاع بجسدها، مستغلا لزوم سكان الدوار منازلهم، تنفيذا لتعليمات السلطات، قبل أن يفاجأ بالدرك يداهم المنزل، بناء على إخبارية تفيد أنه يوجد ببيت جارته.

وسبق لعناصر الدرك الملكي، أن توصلت بشكاية تقدمت بها خالة المتهم تتهمه فيها بتعريضها للضرب والجرح، وهو ما جعل المصالح الدركية تقرر استدعاءه للاستماع إليه، قبل أن تكتشف أنه ليس بمنزله وإنما ببيت جارته المطلقة.

وأمام هذه التطورات، قررت مصالح الدرك الملكي مداهمة بيت المطلقة، وهو ما انتهى بضبطه وسط غرفة النوم في واضحة النهار، بعد أن كان يمارس معها الجنس، غير آبه بحرمة شهر الصيام.

وقررت مصالح الدرك الملكي، اقتياد الزوج وعشيقته للتحقيق معهما، بينما تم تفتيش بيته، وهو ما مكن من العثور على كمية من المخدرات.وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف خلفيات وظروف تعنيف المتهم لخالته وكذا ملابسات الخيانة الزوجية والفساد وحيازة واستهلاك المخدرات، ولتحديد باقي الجرائم التي تورط فيها الموقوف الذي له سوابق في الاتجار في المخدرات، من بينها خرق الطوارئ الصحية. وتقرر وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتهم الفساد والخيانة الزوجية وخرق الطوارئ الصحية.

مصطفى لطفي