مجهولون يضرمون النار في مستوصف بصفرو

باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بصفرو، تحقيقا في ظروف وحيثيات إضرام النار في مستوصف محلي بجماعة أهل سيدي لحسن، من قبل مجهول أو أكثر، ما ألحق خسائر مادية بتجهيزاته ومعداته ضمنت في محضر أنجزته بناء على أوامر قضائية بعد اكتشاف إحراق المستوصف.

وحسب مصادر «الصباح»، عاينت عناصر الدرك الملكي مرفوقة بالسلطة المحلية ومنتخبين بالجماعة، حجم الخسائر التي عرفها المستوصف وأخذت صورا فوتوغرافية، قبل أن تستمع في محضر رسمي إلى كل من يمكن أن يفيد في فك لغز إضرام النار عمدا ولأسباب مجهولة في هذه المنشأة الصحية المسماة «زكان».

ولم تستبعد المصادر احتمال أن يكون منفذو الجريمة تعمدوا إضرام النار في المستوصف بعد سرقة تجهيزاته ليلا وفي غفلة من الجميع، قبل تدخل المصالح المختصة التي عاينت الحادث، مشيرة إلى أن البحث شمل أشخاصا من المنطقة في محاولة للوصول إلى منفذي الجريمة.

حميد الأبيض (فاس)