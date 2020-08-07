برقية تهنئة للملك من هولندا وإيرلندا وفنلندا

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل هولندا، صاحب الجلالة ويليم ألكسندر، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين.

وأعرب عاهل هولندا، في هذه البرقية، عن تهانئة وأطيب متمنياته بالرفاه لجلالة الملك وللشعب المغربي.

ومما جاء في برقية العاهل الهولندي “إن الوباء الحالي (كوفيد-19) يشكل بالنسبة لنا جميعا تحديا غير مسبوق. نتمنى لكم ولحكومتكم ولمواطنيكم، القوة والشجاعة والصحة من أجل مواصلة الجهود الرامية الى الانتصار على هذا الفيروس”.

وللمناسبة نفسها، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس إيرلندا، مايكل هيغينس.

وأعرب هيغينس، في هذه البرقية، باسمه الشخصي وباسم الشعب الإيرلندي، عن أحر تهانئه وتحياته لجلالة الملك، وأصدق متمنياته بالطمأنينة والرفاه والسعادة للشعب المغربي.

وأكد الرئيس هيغينس، بهذه المناسبة، تضامن إيرلندا لـ”تمكين مجتمعينا” من مواجهة التحديات الجدية المطروحة في مجال الصحة العمومية، “التي واجهناها جميعا”، من خلال خلق اقتصاد عالمي يؤمن ضروريات العيش لكافة المواطنين الذين يتقاسمون “كوكبنا المهدد”، من خلال الوفاء بـ”التزاماتنا المشتركة” في مواجهة التغير المناخي ولبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية فنلندا، ساولي نينيستو، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الفنلندي، في هذه البرقية، باسمه الشخصي وباسم الشعب الفنلندي، عن تهانئه الصادقة والودية وأطيب متمنياته لجلالة الملك بالرفاه والسعادة، وللشعب المغربي الصديق قاطبة.