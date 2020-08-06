الرصد الوبائي ليوم الخميس … 1144 إصابة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الخميس:
– تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و559 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 29 ألفا و 644 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 20 ألف و 553 حالة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 449 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
فاس مكناس 202
طنجة تطوان الحسيمة 109
الدار البيضاء سطات 383
الرباط سلا القنيطرة 74
مراكش أسفي 298
درعة تافيلالت 33
بني ملال خنيفرة 31
الشرق 14
الداخلة وادي الذهب 2
سوس ماسة 5
العيون الساقية الحمراء 1
كلميم واد نون 1
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.