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الرصد الوبائي ليوم الخميس … 1144 إصابة جديدة

منذ 8 ثواني
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النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الخميس:

– تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و559 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 29 ألفا و 644 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 20 ألف و 553 حالة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 449 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

فاس مكناس 202
طنجة تطوان الحسيمة 109
الدار البيضاء سطات 383
الرباط سلا القنيطرة 74
مراكش أسفي 298
درعة تافيلالت 33
بني ملال خنيفرة 31
الشرق 14
الداخلة وادي الذهب 2
سوس ماسة 5
العيون الساقية الحمراء 1
كلميم واد نون 1

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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