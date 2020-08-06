الرصد الوبائي ليوم الخميس … 1144 إصابة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الخميس:

– تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و559 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 29 ألفا و 644 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 20 ألف و 553 حالة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 449 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

فاس مكناس 202

طنجة تطوان الحسيمة 109

الدار البيضاء سطات 383

الرباط سلا القنيطرة 74

مراكش أسفي 298

درعة تافيلالت 33

بني ملال خنيفرة 31

الشرق 14

الداخلة وادي الذهب 2

سوس ماسة 5

العيون الساقية الحمراء 1

كلميم واد نون 1

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.