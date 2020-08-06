حجز أطنان من المخدرات بضيعة فلاحية ببرشيد

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ظهر اليوم (الخميس) من حجز اطنانا من المخدرات بضيعة فلاحية بإقليم برشيد.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن فرقة خاصة حلت اليوم بدوار أولاد مومن بجماعة الساحل أولاد حريز وحجزت أكثر من خمسة أطنان من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية بضيعة فلاحية بعيدا عن أعين المسؤولين باقليم برشيد، وجاءت عملية حجز أطنان من المخدرات بعدما ألقت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع إدارة مراقبة التراب الوطني القبض على شخص يقطن بالبيضاء وله منزل ثانوي بدوار أولاد مومن بجماعة الساحل أولاد حريز بنواحي منطقة حد السوالم باقليم برشيد.

سليمان الزياني ( سطات)