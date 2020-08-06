وفاة أخرى بطريق الموت

تواصل الطريق الساحلية رقم 320 الرابطة بين الجديدة والبيضاء، حصد الأرواح، المعروفة ب”طريق الموت”، مسجلة وفاة شاب في حادثة سير، مساء السبت الماضي.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن الضحية كان على متن دراجة نارية من نوع “س90″، عندما صدمته سيارة رباعية الدفع، قرب دوار سيدي بونعايم الواقع بتراب الجماعة القروية لهشتوكة.

وتدخلت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بهشتوكة، رفقة الوقاية المدنية وعملت على نقل المصاب على متن سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وتم وضعه بمستودع الأموات، وأمرت النيابة العامة بإخضاع جثته للتشريح الطبي قبل السماح بدفنه.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها بالطريق نفسها، إذ توفي طفل في الثامنة من عمره الأسبوع الماضي، في حادثة سير، بعدما صدمته سيارة من نوع “فولسفاغن”.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)