استئناف أحكام باطمة وشريكاتها

استأنفت النيابة العامة بمراكش، الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي الصادر الأربعاء الماضي، في حق المغنية دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام و مصممة الأزياء عائشة عياش وصوفيا شاكيري، على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متباعة دنيا بطمة في حالة سراح ، فيما تمت متابعة شقيقتها ابتسام وعائشة عياش، وصوفيا شاكيري وإحالتهن على المحكمة في حالة اعتقال.

وتوبعت الفنانة دنيا باطمة بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد، وإحالتها على المحكمة مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها.

عبد الكريم علاوي (مراكش)