الأسمر يعود بـ “سمحيلي”

أطلق المغني المغربي رضوان الأسمر، أول أغنية، بعد تجربته وتألقه في البرنامج “ذو فويس” في موسمه الخامس، والذي كان ضمن فريق سميرة سعيد.

وطرح الأسمر، على قناته الرسمية على “يوتوب” أغنية تحمل عنوان “سمحيلي”، تكلف شخصيا بكتابة كلماتها وتلحينها، فيما عاد التوزيع لجان ماري رياشي، علما أن الأغنية الجديدة هي أول تعاون له مع شركة “بلاتينوم ريكورد”، التابعة لمجموعة “إم بي سي”.

وفي سجل الفنان المغربي رضوان الأسمر، العديد من الأغاني التي لقيت نجاحا كبيرا، وحققت نسب مشاهدة مهمة، بعضها تخطى حاجز الـ 14 مليون مستمع، من بينها أغنية “ناكر الإحسان”، و”وقفت الساعة”، وغيرها من الأغاني.

إ.ر