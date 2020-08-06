سقوط سارقي دراجة بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية فاس، أخيرا، على النيابة العامة، أربعة شباب بينهم حدث عمره 17 سنة وتاجر، للاشتباه في تورطهم في قضية سرقة بالعنف طالت صاحب دراجة نارية سلبوها منه بالشارع العام تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ومازال البحث جاريا عن شريكهم في العملية التي وثقها شريط فيديو متداول إلكترونيا.

وأوقف المشتبه فيهم مساء الأحد الماضي من قبل عناصر فرقة مكافحة العصابات، بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر “واتساب”، يظهر الأصدقاء الأربعة بصدد اعتراض سبيل الضحية قبل أن يسرقوا دراجته النارية، ويعتدوا عليه بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، ويفروا من مسرح الجريمة.

وقادت الأبحاث التي فتحتها الشرطة القضائية إلى اعتقال التاجر للاشتباه في شرائه المسروق، قبل وضعه والمتهمين الرئيسيين رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمرت النيابة العامة به، فيما وضع الحدث تحت المراقبة الشرطية، للكشف عن كل ظروف وملابسات القضية.

حميد الأبيض (فاس)