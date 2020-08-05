مخالطون يهددون مباراة تطوان والرجاء

الجامعة تتمسك بإجرائها والفريقان يستعدان ويترقبان قرار السلطات

يستعد فريقا المغرب التطواني والرجاء الرياضي لإجراء مباراتهما المقررة مبدئيا مساء اليوم (الأربعاء)، ويترقبان قرار السلطات المحلية، بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي الفريق التطواني.

وكشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن اللاعبين المصابين، (أحدهما من الفريق الأول والثاني من الأمل) خضعوا للتحليلات الاثنين الماضي، رفقة باقي مكونات الفريق، ولم تظهر النتائج إلا أمس (الثلاثاء)، ما يعني أنهما خالطا باقي زملائهما في تداريب الاثنين والثلاثاء.

وحسب المعطيات نفسها، فإن وجود مخالطين للحالتين المؤكدتين يعني وجود إصابات أخرى محتملة في الفريق، وبالتالي احتمال نقل العدوى إلى الفريق المنافس والحكام وباقي المتدخلين في المباراة.

وألغى الرجاء حصته التدريبية لأمس الثلاثاء في مركز التكوين الخاص بالمغرب التطواني، حيث يقيم لاعب الأمل الذي تأكدت إصابته، كما يحتضن تداريب الفريق الأول.

وقال مسؤول بجامعة كرة القدم “بالنسبة إلينا ليس هناك أي تأجيل، لكن إذا رفضت السلطات المختصة الترخيص بإجراء المباراة، فالكلمة تبقى لها”.

وأجرى الفريقان الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمباراة إلى حدود الواحدة من ظهر اليوم، لكنهما ينتظران صدور قرار التأجيل في أي لحظة من السلطات المحلية.

عبد الإله المتقي