الرجاء يستعيد سلامي

يستعيد الرجاء الرياضي، مدربه جمال سلامي، في المباراة التي تجمعه مساء غد الأحد بداية من العاشرة بمركب محمد الخامس، بيوسفية برشيد، لحساب مؤجلة 18 من البطولة، بعد أن قضى مدة التوقيف التي أصدرتها في حقه اللجنة التأديبية بسبب شريط صوتي مسرب، انتقد فيه المؤسسات الكروية، في حين يغيب عن المباراة ذاتها مساعده يوسف السفري، الذي فقد والدته قيل ثلاثة أيام.

ويراهن الرجاء خلال مباراة مساء الغد، على الفوز للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب، رغم أن المواجهة لن تكون سهلة أمام اليوسفية الذي تعود على تقديم مباريات كبيرة في “دونور”.

ويحاول سلامي البحث عن بديل لظهير أيمنه عمر بوطيب الذي تعرض للطرد أمام نهضة الزمامرة، كما سيغيب عن المباراة المهاجم سفيان الراحيمي الذي جمع أربع إنذارات.

وسيكون عبد الإله مذكور أبرز المرشحين لتعويض بوطيب، في زل غياب محمد الدويك المصاب، بينما يظل بديل الراحيمي مجهول لحد الساعة، بسبب الفراغ الذي تركه غياب الكونغولي بين مالانغو الذي مازال عالقا ببلده.

يشار إلى أن المباراة سيديرها الحكم مصطفى الكشاف، وسيساعده نور الدين أنبار وعصام الستار.

نور الدين الكرف