طرد 20 عامل نظافة بالقنيطرة

أقدمت الشركة التي تدبر قطاع النظافة بالقنيطرة عشية عيد الأضحى، على طرد 20 عاملا دون سابق اشعار.

وتزامن قرار الطرد، مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، ما خلف ردود فعل غاضبة لدى شرائح واسعة من القنيطريين الذين أعلنوا تضامنهم المطلق مع العمال المطرودين من قبل شركة الأزبال.

وكان العمال العشرين المطرودين، ينتظرون ترسيمهم من طرف صاحب الشركة، بعدما قضوا 4 سنوات في مناصبهم.

ويأمل المطرودون من عامل الاقليم ورئيس الجماعة، ان يتدخلا لفائدهم، ويتم ارجاعهم الى العمل، حتى لا تتطور الأمور بشكل سلبي الى الأسوأ، خصوصا بعد تلويح باقي عمال الشركة بالتضامن مع زملائهم، والتوقف عن العمل.

عبد الله الكوزي