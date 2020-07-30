fbpx
أخبار 24/24

الرصد الوبائي ليوم الخميس … رقم قياسي جديد للإصابات

منذ 9 دقائق
0
معاذ المرابط (خاص)

النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الخميس:

– تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و186 حالة شفاء، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 23 ألفا و 259 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 17 ألف و 311 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 346 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 267
طنجة تطوان الحسيمة 258
فاس مكناس 227
مراكش أسفي 118
الرباط سلا القنيطرة 95
الشرق 33
درعة تافيلالت 30
بني ملال خنيفرة 10
سوس ماسة 4
الداخلة وادي الذهب 4

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق