الاتحاد الأوربي يسمح للمغاربة بزيارة أراضيه

أبقى الاتحاد الأوروبي، على المغرب ضمن قائمته للبلدان الأجنبية التي يوصي برفع قيود السفر المفروضة عليها، بسبب فيروس كورونا٬ أذ أعلن اليوم٬ مجلس الاتحاد الأوروبي٬ عن القرار في بيان له.

أشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بلاغ له، أنه “ابتداء من 31 يوليوز الجاري، ينبغي على البلدان الأعضاء رفع قيود التنقل بالحدود الخارجية على نحو تدريجي، بالنسبة للمقيمين في البلدان الأجنبية التالية: أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس والأروغواي، إلى جانب الصين، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل”.

وأضاف البيان٬ أن إعداد هذه القائمة، التي تخضع لإعادة التقييم كل أسبوعين، يتم على أساس معايير تهم، بالخصوص، تقييم الوضع الوبائي وتدابير الحجر الصحي، وكذا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية.

عصام الناصيري