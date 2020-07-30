صدقي: تجربة جديدة وشخصية مختلفة

قالت الممثلة المغربية، هدى صدقي، إنها ستعود إلى الساحة الفنية، بتجربة جديدة، تستعد لخوضها.

وأوضحت صدقي التي اشتهرت بتقديم مجموعة من الأدوار، آخرها دور “حبيقة” في مسلسل “عنبر وياقوت”، الذي بث رمضان الماضي على شاشة القناة “الأولى”، أنها ستكون ضمن فريق مسلسل جديد، سيشرع في تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أنها ستشتغل، لأول مرة، رفقة فريق أثبت احترافيته من خلال مجموعة من الأعمال التلفزيونية، وتتمنى ألا تكون الأخيرة.

واختارت صدقي، من خلال فيديو نشرته على قناتها الرسمية على موقع ‘يوتوب’، عدم كشف تفاصيل الشخصية التي يتوقع أن تجسدها في المسلسل التلفزيوني، إذ اكتفت بالقول، إن التجربة جديدة بالنسبة إليها، قبل أن تضيف أنها ستلعب دور شخصية لم تجسدها سابقا.

وفي سياق متصل، فبعد سنوات من الابتعاد عن الساحة الفنية، عادت صدقي، لتكشف لجمهورها ولمتتبعي موقع “يوتوب”، روتينها اليومي، إضافة إلى تقديم بعض وصفات الطبخ، ونصائح تخص المطبخ، وهي الطريقة التي وجدتها صدقي، مناسبة لتعود من خلالها إلى الأضواء، وحتى يكون اسمها حاضرا في الساحة.

إيمان رضيف