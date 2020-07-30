البحري يغلق صفحة “الملك محمد السادس”

قرر سفيان البحري٬ مسير صفحة الملك محمد السادس٬ إغلاق صفحته “صفحة الملك محمد السادس”. وقال البحري في تدوينه على حسابه في فيسبوك “لم أرغب في التكلم عن الموضوع، لكن كثُر الحديث.. خبر اعتقالي كذبة٬ ولست مصدر الخبر ولا أول من نشره”٬ في إشارة لخبر تدخل الملك لإضافة مهلة 48 ساعة بعد قرار منع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية.

وأضاف البحري٬ “اتخذت قرارا بإغلاق صفحة الملك محمد السادس لكثرة اللغط وأعداء النجاح٬ الذين يحاولون بما أوتوا من قوة إيذائي٬ في هاته الظرفية الحساسة لكنهم لم يفلحوا.

وأشار البحري٬ قائلا “حاليا سأقوم بالتركيز على مشاريعي الثلاثة الكبيرة٬ مع شركائي في أرض الواقع حيث ولله الحمد٬ منها ما قد تم إنجازه ومنها ما هو في طور الإنجاز، وتستدعي مني هاته الفترة التركيز كثيرا٬ في حياتي المهنية والابتعاد عن السوشل ميديا٬ والطاقات السلبية بعدما سقطت عدة أقنعة”.

عصام الناصيري