75 مليونا تكلفة صيانة ملعب الرباط

فالتيك تفوز بالصفقة والمجمع يفتتح رسميا بمباراة الجيش والوداد

علمت “الصباح” أن شركة “فالتيك”، المختصة في تعشيب الملاعب، فازت بصفقة صيانة ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بعد طلب عروض مفتوحة، ومنافسة قوية من قبل شركات مماثلة.

وكشف مصدر مسؤول، أن مصاريف الصيانة تصل إلى 75 مليون سنتيم، على أن تؤدي عبر أربع دفعات، شريطة التزام الشركة بكل تعهداتها المنصوص عليها من قبل الوكالة الوطنية للتجهزات العامة.

واعتبر المصدر نفسه مصاريف الصيانة قليلة جدا مقارنة مع تلك المحددة لمختلف الملاعب العالمية.

وبات ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط في حلة جديدة، بعد صيانته وزرع عشب طبيعي يقاوم الحرارة، كما نجحت “فالتيك” في كسب التحدي في ظرف وجيز تحت إشراف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وسيفتتح ملعب الرباط رسميا باحتضان مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي في 14 غشت المقبل، ضمن الجولة 22 من منافسات البطولة، على أن يحتضن نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في شتنبر المباراة.

ويواجه حسنية أكادير نهضة بركان في النصف النهائي الأول، فيما يلتقي براميدز المصري حوريا كوناكري الغيني في الثاني.

عيسى الكامحي