الروخ يصور “باب الهنا” ل”الأولى”

كورونا تفرض تباعد الممثلين واعتبرها ضربة موجعة للعمل الإبداعي

ينشغل حاليا المخرج إدريس الروخ بتصوير سيتكوم “باب الهنا”، الذي يعتبر من بين إنتاجات قناة “الأولى” لرمضان المقبل، وذلك وسط تدابير احترازية مشددة في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال الروخ ل”الصباح” إن تفشي وباء كورونا فرض على فريق العمل التقيد بالاحتياطات الضرورية ضمانا لسلامتهم، مضيفا “الظروف الراهنة فرضت علينا تخفيف فريق العمل وفق برنامج محدد يعرف كل واحد الفترة، التي يتعين عليه دخول بلاطو العمل”.

وأضاف الروخ أن كورونا فرضت أيضا التباعد بين الممثلين داخل بلاطو التصوير وكذلك الالتزام بالتباعد في كواليس العمل وأماكن الأكل، مؤكدا أن الكل واع بخطورة المرحلة وملتزم بالتدابير الاحترازية.

ويشارك في بطولة سيتكوم “باب الهنا” من إنتاج شركة “عليان” ثلة من الممثلين وهم نزهة الركراكي ومحمد الجم وعبد الصمد مفتاح الخير وعادل أبا تراب وجليلة التلمسي وإلهام واعزيز ورشيد رفيق وحسن فولان وفاطمة الزهراء بلدي وريم فتحي.

واعتبر الروخ أن مرحلة توقف الأنشطة بسبب تفشي وباء كورونا، كان بمثابة ضربة موجعة للعمل الإبداعي بشكل عام، إذ توقفت عجلته بعد إغلاق المسارح والقاعات السينمائية ومنع التصوير، الذي تم الترخيص به في إطار التخفيف من الحجر الصحي ورفع القيود عن العمل الإبداعي والثقافي.

وبعيدا عن مجال الإخراج، قال إدريس الروخ إنه يستعد خلال شتنبر المقبل ليستكمل تصوير الشخصية، التي يتقمصها في مسلسل “باب البحر”، التي يعود من خلالها إلى عالم التمثيل، والتي شرع في إنجازها قبل تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن إدريس الروخ تولى إخراج مجموعة من الأعمال الناجحة من بينها مسلسل “زينة”، التي جسدت بطولته الفنانة سحر الصديقي.

أمينة كندي