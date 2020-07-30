العلالي: واجهنا صعوبات خلال تصوير “سهرة العيد”

قال المنشط التلفزيوني رشيد العلالي، إنه وجد صعوبة خلال تصوير سهرة عيد الأضحى، والتي يتوقع أن تبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”، مساء يوم غد (الجمعة).

وأوضح العلالي في حديثه لموقع “الصباح”، أنه في الوقت الذي كان يحضر فيه تصوير حلقات برنامجه “رشيد شو”، جمهور يصل عدده إلى 150 شخصا، فيما كان يصل عدد جمهور السهرات الفنية إلى حوالي 300 شخص، صورت سهرة العيد، بحضوره جمهور لا يتجاوز عدده 24 شخصا فقط.

وكشفت العلالي أنه في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كان من الصعب تصوير السهرة بحضور عدد كبير من الجمهور، فاقتصر الحضور على عدد كبير قليل جدا، الأمر الذي شكل “عائقا” كان أمام فريق العمل، إلا أنه استطاع تجاوزه، وجرى تصوير الحفل في أجواء جيدة ودون تسجيل أي مشاكل.

وتابع العلالي حديثه بالقول إنه اعتمد خلال تصوير سهرة العيد، على لمسة برنامج “رشيد شو”، إذ ستتضمن العديد من الفقرات، منها الغنائية والفكاهية، سيما أن العلالي استضاف أسماء من مجالات مختلفة، للحديث عن مواضيع عديدة، منها تقاليدهم الخاصة بالعيد الأضحى، وأجواء احتفالهم بهذه المناسبة، وغيرها.

كما سيكون مشاهدو القناة على موعد مع فقرات أخرى، أبرزها الكاميرا الخفية، إلى جانب فقرات أخرى تعول عليها “دوزيم” من أجل تحقيق نسب مشاهدة مهمة.

ومن بين الأسماء التي ستطل على مشاهدي القناة، فاطمة الزهراء العروسي، والثنائي الكوميدي وديع وسعيد، والداودية، والستاتي، وزكرياء الغافولي، والبنج، وأميمة باعزية، وزهير زائر، وهند الزيدي، ومروان حجي، والشيبانية وغيرهم.

إيمان رضيف