علال يطلق “غيوانه”

قرر الفنان علال يعلى، أخيرا، تحويل اسم فرقة “ناس الحال” التي يرأسها منذ سنوات إلى اسم “ناس الغيوان علال” ضمن تجربة فنية جديدة عبارة عن ألبوم جديد يحمل عنوان “حتى لاين”.

وقال علال يعلى، في حديث مع “الصباح”، إن فكرة اعتماد الاسم الجديد جاءت رغبة منه في تطوير التراث الغيواني والحفاظ على اسم هذه المجموعة التي كان واحدا من مؤسسيها وأعمدتها إلى جانب أسماء أخرى.

وأضاف يعلى أن المجموعة التي تضم فنانين من دول مغاربية منها الجزائر وتونس والمغرب، اختارت منذ ميلادها مواصلة حمل مشعل الظاهرة الغيوانية من خلال انخراطها في أداء نصوص ملتزمة بقضايا

كما اعتبر عازف البانجو الشهير، اختيار تغيير التسمية لا يطرح بالنسبة إليه أية حساسية مع المجموعة التي يترأسها عمر السيد، بحكم أن علاقته إنسانيا بزميله السابق والتواصل بينهما ما زالا مستمرين، كما أن هذه التجربة عرفتها مجموعات أخرى مثل “تكادة” و”لمشاهب” و”إزنزارن” عندما يقرر أحد أفراد هذه المجموعات الدخول في تجربة خاصة به، يترجم فيها أسلوبه ورؤيته لطبيعة العمل الفني كما يجب أن يكون.

وسبق لمجموعة “ناس الحال” أن طرحت ألبومين غنائيين الأول بعنوان “خليني ف حالي” والثاني بعنوان “امتى غادي تفهم”، كما قامت بجولات وسهرات في المغرب وأوربا، وتضم إلى جانب مؤسسها علال يعلى، كلا من رضوان ريفق وعبد الرحيم شيهاب من المغرب، ثم مصطفى غنان ومحمد شياخ من الجزائر، إضافة إلى التونسي مجدي الزارعي.

عزيز المجدوب